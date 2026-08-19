Razones del retraso de Vozinha en debut en Chile

La llegada de Vozinha a Colo Colo generó expectativas entre los hinchas albos, especialmente por la experiencia del arquero caboverdiano, quien arribó al club como uno de los principales refuerzos para la segunda parte de la temporada. Sin embargo, pese a que ya lleva alrededor de dos semanas trabajando junto al plantel, el futbolista todavía no ha tenido su estreno oficial.
La situación llamó la atención de Claudio Borghi, exentrenador y referente de Colo Colo, quien analizó la ausencia del portero y entregó su propia teoría sobre la decisión del actual técnico albo, Fernando Ortiz. Durante su análisis, Borghi descartó que el retraso en el debut de Vozinha tenga relación principalmente con un proceso de adaptación.
Para el exDT, el tiempo que el jugador lleva entrenando con sus nuevos compañeros sería suficiente para que pudiera ser considerado. "El único motivo por el cual creo que no está siendo considerado Vozinha es porque el técnico no está convencido de ponerlo", afirmó Borghi, apuntando directamente a la decisión del entrenador de Colo Colo.
La situación se vuelve todavía más llamativa porque Vozinha es un arquero experimentado. Además, cuenta con una extensa trayectoria internacional y 40 años, por lo que su incorporación despertó interés desde el momento en que se confirmó su llegada al conjunto de Macul.
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Desde la llegada del nuevo refuerzo, Fernando Ortiz ha mantenido su confianza en Maureira, quien fue titular en el triunfo frente a La Calera y posteriormente volvió a ocupar el arco en el empate contra O’Higgins. Para Borghi, esa continuidad sería una señal de que el técnico todavía no considera que Vozinha esté por encima de su competencia en el puesto.
El exentrenador también cuestionó que la adaptación pueda ser la principal explicación. Según su análisis, no debería ser necesario esperar demasiado tiempo para que un futbolista pueda comenzar a competir si ya está entrenando con el plantel.
Mientras Vozinha espera su oportunidad, la decisión permanece en manos de Fernando Ortiz. El entrenador deberá determinar si mantiene la confianza en Maureira o finalmente apuesta por el experimentado arquero caboverdiano.