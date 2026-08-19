 Miss Universe Guatemala presenta a su nuevo novio
Farándula

Famosa Miss Universe Guatemala estrena novio

En las imágenes se le observa a la modelo disfrutando de una nueva etapa personal tras finalizar su reinado.

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Miss Guatemala, Miss Guatemala
Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala
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Raschel Paz, una de las reinas de belleza guatemaltecas más reconocidas de los últimos años, estaría viviendo un nuevo capítulo en su vida personal luego de entregar la corona de Miss Universe Guatemala el pasado 8 de agosto. La modelo llamó la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotografías tomadas en Antigua Guatemala, en las que aparece acompañada de quien sería su nueva pareja.

Las imágenes muestran a Raschel disfrutando de un momento especial en uno de los destinos más emblemáticos de Guatemala.  Aunque la modelo no ha dado mayores detalles sobre su relación, las fotografías rápidamente despertaron comentarios y especulaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en relacionarlas con un posible nuevo romance.

El cambio en la vida de Raschel Paz llega después de un año marcado por importantes acontecimientos profesionales. El 8 de agosto de 2026, la guatemalteca cerró oficialmente su ciclo como Miss Universe Guatemala al entregar la corona a María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez.

La despedida tuvo un significado especial para Paz, quien durante su reinado consiguió avanzar hasta el Top 30 de Miss Universo 2025, un resultado que destacó entre las participaciones recientes de Guatemala. Durante su despedida, además, Raschel sorprendió con un cambio de imagen y lució una cabellera más clara, marcando una nueva imagen para cerrar su etapa como reina de belleza.

Más de Miss Universe Guatemala

Raschel Alexandra Paz Archila es originaria de la Ciudad de Guatemala y cuenta con formación universitaria en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

También se ha desarrollado profesionalmente como modelo y ha participado en diferentes certámenes de belleza. Antes de convertirse en Miss Universe Guatemala 2025, Raschel fue Miss Guatemala Latina en 2022 y posteriormente representó al país como Miss Grand Guatemala.

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Además, habla español, inglés, francés y alemán y practica diferentes disciplinas deportivas, entre ellas natación, baloncesto, karate, jiu-jitsu y equitación. Su trayectoria también ha estado relacionada con proyectos sociales. De acuerdo con perfiles publicados sobre su vida, Paz ha mostrado interés en temas de derechos humanos y en iniciativas dirigidas a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia.

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