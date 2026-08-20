 Squash: Histórica plata panamericana para hermanos Enríquez
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Squash: Histórica plata panamericana para los hermanos Enríquez

Alejandro y Josué Enríquez destacan en el XXVII Campeonato Panamericano de Squash Asunción 2026.

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Los hermanos Enríquez dan plata panamericana a Guatemala en el squash
Los hermanos Enríquez dan plata panamericana a Guatemala en el squash / FOTO: COG
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Los guatemaltecos Alejandro y Josué Enríquez alcanzaron un resultado histórico al conquistar la medalla de plata en la modalidad de dobles masculino del XXVII Campeonato Panamericano de Squash, celebrado en Asunción, Paraguay.

La dupla nacional llegó a la competencia continental luego de subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde también obtuvo una medalla histórica para Guatemala.

Así les fue en Paraguay

En Asunción, el camino de los hermanos Enríquez al podio incluyó una destacada actuación en los cuartos de final, instancia en la que vencieron a los estadounidenses Dillon Huang y Nick Spizzirri con parciales de 11-6 y 11-5.

En las semifinales, los guatemaltecos mantuvieron su buen nivel y derrotaron a los peruanos Rafael Gálvez y Alonso Escudero, resultado que les permitió avanzar al encuentro por el título continental.

Tras un intenso enfrentamiento en la final, Alejandro y Josué cayeron ante los colombianos Matías Knudsen y Juan Camilo Vargas, para quedarse con la medalla de plata del campeonato.

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Los hermanos Enríquez ganan plata panamericana en el squash - COG

Un logro histórico

Esta presea representa un nuevo logro histórico para el deporte nacional, ya que es la primera vez que los hermanos Enríquez obtienen una medalla de plata en esta competencia. El resultado reafirma el destacado momento deportivo de los atletas y constituye un importante avance para el crecimiento y la proyección internacional del squash guatemalteco.

La participación de Alejandro y Josué Enríquez en el certamen continental contó con el respaldo económico del Comité Olímpico Guatemalteco, como parte del apoyo brindado a su preparación y representación internacional.

Asunción es sede del XXVII Campeonato Panamericano de Squash, que se desarrolla del 15 al 22 de agosto de 2026, con la participación de 127 atletas de 20 países.

La competencia reúne a los mejores exponentes del continente en busca del título panamericano y de las plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027, convirtiendo al certamen en una importante cita dentro del calendario internacional.  

Guatemala firma su mejor actuación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe

Conoce más detalles de la participación de los chapines en Santo Domingo, República Dominicana.

*Información COG. 

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