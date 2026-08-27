 Barcelona oficializa fichaje del croata Dominik Livakovic
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Barcelona oficializa fichaje del portero croata Dominik Livakovic

El club trabaja para que Livakovic forme parte del primer equipo azulgrana esta temporada, pero es algo que todavía no está confirmado.

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Dominik Livaković procedente del Fenerbahce turco firmó hasta el 30 de junio de 2030.
Dominik Livaković procedente del Fenerbahce turco firmó hasta el 30 de junio de 2030. / FOTO: EFE
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El Barcelona ha hecho oficial este jueves 27 de agosto el fichaje del portero croata Dominik Livaković, procedente del Fenerbahce turco, hasta el 30 de junio de 2030. En su comunicado, el club catalán no ha especificado si el internacional croata, que aterrizó el martes en la capital catalana y el miércoles firmó su nuevo contrato, se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.

El club trabaja para que Livaković forme parte del primer equipo azulgrana esta temporada, pero es algo que todavía no está confirmado.

Una de las variables de las que depende si el balcánico -que el pasado verano fue cedido al Girona, en el que no llegó a debutar, por lo que se fue en enero-, se incorpora ya a la disciplina azulgrana o será el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero el curso que viene, es si su llegada anticipada encaja en el 'fair-play' financiero del club catalán esta temporada.

El Barcelona ha pagado al Fenerbahce unos dos millones de euros, a los que se podrían sumar otros dos más en variables, para firmar al meta croata, según han confirmado a EFE fuentes de la negociación.

"Un club popular", dice Livaković  

En declaraciones difundidas por el club azulgrana, Livaković no ha desvelado si ficha para incorporarse inmediatamente al primer equipo y ha asegurado que "solo estar en Barcelona ya es genial" para él.

"El Barcelona es el club más popular y es un club increíble. Desde que somos niños, en Croacia vemos al Barcelona y vemos a los jugadores que juegan aquí", ha añadido Livaković.

Con su llegada, el Barcelona se asegura el relevo de Szczesny, cuyo vínculo con el Barça finaliza el próximo 30 de junio, con un guardameta de garantías y amplia experiencia internacional como lo es Livaković.

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Dominik Livaković ficha hasta 2030 - @FCBarcelona_es

*Información EFE.

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