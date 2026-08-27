 Lester Martínez, Adriana Ruano y Jean Pierre en Los Ángeles
Deportes

Los Ángeles se llena de talento con Lester Martínez y los olímpicos

Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, medallistas olímpicos en 2024, tuvieron un acercamiento especial con el boxeador petenero. ¡Entérate aquí de que se trató?

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Adriana Ruano y Jean Pierre Brol convivieron con Lester Martínez
Adriana Ruano y Jean Pierre Brol convivieron con Lester Martínez / FOTO: COG y ProBox
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El boxeador guatemalteco Lester Martínez se encuentra actualmente en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde este sábado 29 de agosto sostendrá su pelea número 22 como profesional; su rival será el croata invicto Luka Plantić y el combate, estelar de la velada boxística, se realizará en el Galen Center de la Universidad del Sur de Los Ángeles.

Previo a la pelea, Lester ha vivido momentos especiales, uno de ellos, fue el careo que sostuvo ante el propio Luka Plantić, el cual sirvió para promocionar el combate de dos titanes.

Pero este jueves 27 de agosto, Lester Martínez tuvo la oportunidad de convivir los con atletas olímpicos que en la edición de París 2024 logaron medalla en el máximo evento de todos los deportes, Adriana Ruana y Jean Pierre Brol.

Fue el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) quien dio a conocer más detalles de esta reunión especial a través de sus redes sociales. "En conferencia a los medios, los medallistas olímpicos Adriana Ruano (oro) y Jean Pierre Brol (bronce) de tiro con armas de caza, dieron detalles de su participación en el Festival Chapín Los Ángeles 2026", informó el Comité.

Asimismo, el COG resalta que en dicha actividad, Ruano y Pierre tuvieron la oportunidad de coincidir con Lester Martínez, quien busca llenar de gloria al deporte guatemalteco este sábado.

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Imagen histórica de Lester Martínez junto a los medallistas olímpicos guatemaltecos 2024 - COG

Los Ángeles, la ciudad de los Juegos Olímpicos 2028 

El ente deportivo también detalla que dicho evento donde participará los medallistas olímpicos se realizará el sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Lafayette Park Place de Los Ángeles, donde entre las actividades estará el seguimiento especial a la pelea del guatemalteco.

Además, el COG explica que la actividad de los olímpicos "será un acercamiento con la comunidad guatemalteca en Los Ángeles, en una de las primeras actividades previo a las justas olímpicas del 2028", las cuales serán en dicha ciudad.

Adriana Ruano y Jean Pierre Brol hablan de la hazaña olímpica

A través del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), los tiradores nacionales recordaron la gesta de París 2024.

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