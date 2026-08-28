Tabla histórica de clásicos entre Comunicaciones y Municipal

Este sábado 29 de agosto, Guatemala será testigo del duelo más importante de la Liga Nacional entre Comunicaciones y Municipal, el cual se realizará en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
En la previa del duelo, la Liga Nacional brindó los números oficiales del clásico guatemalteco. Este sábado se juega el duelo 338 entre ambos clubes, de los cuales 302 son a nivel local, el resto han sido competencias internacionales, entre ellas las de Centroamérica.
En la tabla histórica de los clásicos, contabilizados 337, Comunicaciones es primero gracias a sus 116 triunfos, y aventaja en tres a Municipal, el cual cosecha 113. Han existido un total de 108 empates.
Esas 116 victorias representan un total de 456 puntos para el "Albo", por su parte, Municipal, con 113 ganancias, acumula 447 enteros.
Respecto a los goles, Comunicaciones se acerca a los 400. Actualmente tiene 390 y está a 10 de alcanzar esa cifra. En cuestión de tiempo eso depende de los clásicos que jueguen ambos equipos, pero quizá en el 2027 ese objetivo lo logre el equipo que hoy dirige Marco Antonio Figuero. Los "Rojos" tienen 381 anotaciones.
La liga guatemalteca también brindó el desglose de los duelos que ambos clubes han tenido solo en competencias locales, en ese sentido, se han jugado 302, este sábado se realizará el compromiso 303.
El primer clásico
El primer superclásico oficial de la historia del futbol guatemalteco se disputó el 14 de enero de 1951 con una victoria de 2-1 a favor de Comunicaciones. Este partido histórico formó parte del torneo de Liga de 1951 y tuvo lugar en el ya desaparecido estadio Autonomía de la Ciudad de Guatemala.
Aunque ese fue el primer encuentro oficial de liga, existe un antecedente amistoso previo jugado apenas unas semanas antes, el 24 de diciembre de 1950, por la "Copa Navidad", donde Comunicaciones también ganó con un marcador de 2-0.