Previa de la fecha 6 del Apertura 2026 de la Liga Nacional

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala arranca este viernes 28 de agosto con el duelo entre Deportivo Suchitepéquez y Cobán Imperial, y que tendrá este sábado 29 el clásico nacional entre Comunicaciones y Municipal.
Con Antigua y Municipal empatados con 12 puntos, mejor diferencia de gol para el "Panza Verde", nuevamente el liderato se pone en juego en estos tres días llenos de futbol, donde aparte de "Aguacateros" y Escarlatas", Mixco, Guastatoya y San Pedro buscan igualar las 12 unidades del líder y sublíder de la competencia.
Gran compromiso tendrá esta noche, a las 20:0 horas, el llamado "Gigante del Sur" cuando reciba al "Príncipe Azul" en el arranque de la jornada 6. Los mazatecos buscan su primer triunfo del campeonato ya que, tras cinco fechas, solo suma un punto, producto de un empate, el resto de sus presentaciones, un total de cuatro, las ha perdido.
Suchitepéquez, último lugar de la tabla de posiciones, es el único equipo que no ha podido ganar en la fase regular del Apertura 2026.
Por su parte, Cobán Imperial, que es penúltimo, suma 4 puntos (un empate, una victoria y tres derrotas), también busca sumar la mayor cantidad de puntos durante su visita al estado Carlos Salazar Hijo de Mazatenango.
Clásico nacional
Para este sábado 29 de agosto, se realizarán dos partidos. El primero es Guastatoya vs. Marquense a las 15:00 horas y el segundo Comunicaciones vs. Municipal a las 19:00 horas.
El clásico nacional llega en un momento crítico para los técnicos, el chileno Marco Antonio Figueroa y el nicaragüense Mario Acevedo. Los "Cremas" son sextos en la tabla con 9 puntos y necesitan un triunfo para igualar en unidades a su rival. Por su parte, Municipal es sublíder con 12 enteros, pero llega tras una dolorosa eliminación de la Copa Centroamericana 2026, la tercera de forma consecutiva y la segunda donde se marcha invicto.
Será un duelo de pronósticos reservados, donde la derrota no cabe en los planes de los técnicos, jugadores, afición y junta directiva.
La derrota podría ser el detonante a lo interno de los equipos, pero se descarta que una derrota sea motivo para despedir al técnico, así lo pida a gritos la afición.
Domingo de futbol por el Apertura 2026
San Pedro vs. Antigua a las 15:00 horas, Aurora vs. Malacateco a las 17:00 horas y Xelajú vs. Mixco a las 19:00 horas son los duelos que complementan esta sexta fecha del Torneo Clausura 2026, de la Liga Nacional de Guatemala.