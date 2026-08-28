 Xelajú confirma el tiempo de baja de Jesús López
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Xelajú confirma el tiempo de baja de Jesús López

La intervención quirúrgica al jugador de los “Superchivos” fue un éxito.

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Jesús López estará dos meses de baja con Xelajú M. C.
Jesús López estará dos meses de baja con Xelajú M. C. / FOTO: IG lapoli_m95 y EFE
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La noche del jueves 27 de agosto, Xelajú M. C. brindó un comunicado para abordar el tema relacionado a la lesión de su futbolista Jesús López, quien debió abandonar el juego ante Firpo del pasado martes por la noche en el estadio Cementos Progreso por dolencias en su hombro derecho.

"Derivad de la lesión sufrida durante el partido de Xelajú vs. Luis Ángel Firpo, el futbolista Jesús Antonio López fue sometido a las evaluaciones correspondientes, donde se evidenció una fractura del tercio medio d clavícula derecha", confirmó el club en el comunicado socializado anoche.

En el mismo se detalla que el jugador nacido en México y nacionalizado guatemalteco, fue sometido a un tratamiento quirúrgico ayer mismo, resultado que fueron un total éxito.  

"El tiempo estimado de recuperación es de ocho semanas, según evolución y controles de imágenes", informó el club.

Afición de Xelajú insulta a Jesús López en Copa Centroamericana

Las recientes declaraciones del jugador tuvieron sus consecuencias ante la hinchada quetzalteca.

Mensajes especiales

Durante sus redes sociales, Jesús López se había referido a lo ocurrido en el estadio Cementos Progreso el pasado martes. "Siempre dejo todo en la cancha; nunca sabes cuándo será tu último partido. Duele dejar al equipo de esa manera, pero Dios sabe porque hace las cosas. Ahora toca recuperarme y volver a dejarlo todo como siempre lo he hecho y lo seguiré realizando", escribió "Chucho".

Añadió. "Aquí nadie pone excusas, no cumplimos el primer objetivo, pero este equipo no se va a rendir, no va a bajar los brazos, y lucharemos para regresar a este torneo (Copa Centroamericana)".

Por su parte, horas más tarde, su esposa Daniela (lapoli_m95) publicó una imagen del futbolista en cama tras la intervención quirúrgica, y en el mensaje expresaba: "Te amo amor mío. Con la mano de Dios y mucha fe, volverás más fuerte que nunca". Además, agradeció al doctor encargado del proceso quirúrgico se Jesús López.

Sin duda alguna, Jesús López es una baja sensible en Xelajú, que este fin de semana se mide a Mixco por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. 

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Mensaje de la esposa de Jesús López tras intervención quirúrgica del jugador de Xelajú - IG: lapoli_m95

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