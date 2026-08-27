Afición de Xelajú insulta a Jesús López

Jesús López tuvo una noche para el olvido ayer en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, donde Xelajú jugaba ante Luis Ángel Firpo salvadoreño en busca de una complicada clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
La situación para el jugador originario de México y nacionalizado guatemalteco fue complicada: Primero, fue insultado por su propia afición debido a las recientes declaraciones donde llamó ratas a un sector de la hinchada quetzalteca, y segundo, porque se lesionó del hombro derecho en apenas cuatro minutos de juego y abandonó el terreno de juego cuando ni se cumplían los primeros siete minutos de acción.
Tras la victoria de Xelajú sobre Diriangén por 2-0 la semana pasada, la afición de Xelajú abucheó a su equipo por no lograr un marcador más amplio. Esa situación llevó a jugadores como Jorge Aparicio y Jesús López a dar declaraciones en contra de su propia afición.
"La verdad agradecer a los pocos que estuvieron apoyando hasta el final, y decirles a los otros, que confíen. Las ratas son las primeras en bajarse del barco cuando se están hundiendo", recriminó el futbolista profesional en su momento.
Así respondió la afición de Xelajú
Mediante las redes sociales, se viraliza un video donde un sector de la afición, que llegó anoche al estadio Cementos Progreso, empieza a gritarle a Jesús López: "‘Chucho’, rata; ‘Chucho’, rata....".
Dicha situación se deriva por las recientes declaraciones de Jesús López, y su retorno al Mario Camposeco se presagia complicado para el internacional.
Desde aquel momento, victoria ante Diriangén, la delegación de Xelajú no ha llegado a Quetzaltenango, ya que por la Liga Nacional jugaron en condición de visitante ante Municipal el pasado sábado y ayer lo hicieron en el estadio Cementos Progreso ante Firpo.
La siguiente presentación de Xelajú en casa será este domingo 30 de agosto a las 19.00 horas cuando reciba a Deportivo Mixco por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.