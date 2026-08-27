 Afición de Xelajú insulta a Jesús López
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Afición de Xelajú insulta a Jesús López en Copa Centroamericana

Las recientes declaraciones del jugador tuvieron sus consecuencias ante la hinchada quetzalteca.

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Jesús López fue insultado por la afición de Quetzaltenango
Jesús López fue insultado por la afición de Quetzaltenango / FOTO: Alex Meoño y EFE
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Jesús López tuvo una noche para el olvido ayer en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, donde Xelajú jugaba ante Luis Ángel Firpo salvadoreño en busca de una complicada clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

La situación para el jugador originario de México y nacionalizado guatemalteco fue complicada: Primero, fue insultado por su propia afición debido a las recientes declaraciones donde llamó ratas a un sector de la hinchada quetzalteca, y segundo, porque se lesionó del hombro derecho en apenas cuatro minutos de juego y abandonó el terreno de juego cuando ni se cumplían los primeros siete minutos de acción.  

Tras la victoria de Xelajú sobre Diriangén por 2-0 la semana pasada, la afición de Xelajú abucheó a su equipo por no lograr un marcador más amplio. Esa situación llevó a jugadores como Jorge Aparicio y Jesús López a dar declaraciones en contra de su propia afición.

"La verdad agradecer a los pocos que estuvieron apoyando hasta el final, y decirles a los otros, que confíen. Las ratas son las primeras en bajarse del barco cuando se están hundiendo", recriminó el futbolista profesional en su momento.

Jesús López y sus polémicas declaraciones: “Las ratas son las primeras en bajarse del barco”

La afición de Xelajú fue objeto de las críticas de sus propios jugadores, entre ellos, el “Chucho” y Jorge Aparicio.

Así respondió la afición de Xelajú

Mediante las redes sociales, se viraliza un video donde un sector de la afición, que llegó anoche al estadio Cementos Progreso, empieza a gritarle a Jesús López: "‘Chucho’, rata; ‘Chucho’, rata....".

Dicha situación se deriva por las recientes declaraciones de Jesús López, y su retorno al Mario Camposeco se presagia complicado para el internacional.

Desde aquel momento, victoria ante Diriangén, la delegación de Xelajú no ha llegado a Quetzaltenango, ya que por la Liga Nacional jugaron en condición de visitante ante Municipal el pasado sábado y ayer lo hicieron en el estadio Cementos Progreso ante Firpo.

La siguiente presentación de Xelajú en casa será este domingo 30 de agosto a las 19.00 horas cuando reciba a Deportivo Mixco por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.    

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