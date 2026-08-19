Xelajú: Polémicas declaraciones de Jesús López

Xelajú M. C. ganó 2-0 al Diriangén por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, pero el entorno fue hostil para los jugadores del plantel quetzalteco a cargo de su propia afición. Ante ellos, jugadores como Jorge Aparicio y Jesús López no se quedaron callados.
Terminado el partido, donde anotó el uruguayo Diego Casas y el guatemalteco Jorge Aparicio, los jugadores comenzaron a celebrar con el público, el cual, de forma inmediata comenzó con abucheos, situación que desconcertó a los jugadores y cuerpo técnico. Esto generó molestia en los protagonistas.
Más adelante, en la zona mixta, donde los periodistas tienen acceso a las declaraciones de los protagonistas, el periodista Isi Espantzay tuvo acceso a las impresiones de Jesús López, quien no duró y lanzó un polémico y fuerte mensaje a la afición de Xelajú, la cual deja una grieta entre el jugador y la noble hinchada altense.
"Las ratas son las primeras en bajarse del barco"
"La verdad agradecer a los pocos que estuvieron apoyando hasta el final, y decirles a los otros, que confíen. Las ratas son las primeras en bajarse del barco cuando se están hundiendo", recriminó el futbolista profesional.
Jesús López añadió: "Nosotros no perdemos la esperanza. Dimo todo en la cancha, pero para esto nos alcanzó. Es momento de estar todos unidos para sacar esto para adelante".
A estas fuertes declaraciones, también se sumaron las de Jorge Aparicio, quien acusó a la afición quetzalteca de viajar 300 kilómetros solo para insultarlos.
Poca afición
A diferencia de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, donde Xelajú M. C. alcanzó la final, la cual perdió ante la Liga Deportiva Alajuelense, y donde el estadio Cementos Progreso lucía lleno en cada una de sus presentaciones, en esta nueva edición las cosas son diferentes.
Xelajú debutó ayer como local en la Copa Centroamericana 2026, y lo hizo después de ser derrotado en dos oportunidades, ambas en condición de visitante, y ese debut de local solo contó con la presencia de mil 250 aficionados, por lo que el escenario deportivo de la zona 6 lucía vacío.
Xelajú sumó sus primeros tres puntos del campeonato, pero su clasificación a siguiente ronda, los cuartos de final, sigue siendo una misión casi imposible donde debe de existir un milagro.