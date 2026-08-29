 Convocados para el clásico Comunicaciones vs. Municipal
Deportes

Comunicaciones y Municipal presentan novedades en sus convocados

Conoce todo lo relacionado al llamado de futbolistas para el clásico nacional que se juega hoy a las 19:00 horas.

Compartir:
Convocados para el clásico nacional
Convocados para el clásico nacional / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Comunicaciones y Municipal se medirán a partir de las 19:00 horas en el clásico 338 del futbol guatemalteco, donde el cuadro "Edil" llega con 12 puntos y su rival con 7, eso sí, la obligación será para el local en salir a buscar los tres puntos y acercarse así a los primeros lugares de la competición.

Esta tarde, ambos equipos dieron a conocer a sus jugadores convocados para el partido de partidos que engalana esta sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, la cual arrancó ayer con el triunfo ajustado de Deportivo Suchitepéquez 3-2 sobre Cobán Imperial.

Una de las novedades en los convocados de Comunicaciones es el regreso de Fredy Pérez, ausente en la fecha anterior. El portero guatemalteco apunta a ser el titular esta noche ante su acérrimo rival, Municipal.   

Así se encuentra la tabla histórica de los clásicos Comunicaciones vs. Municipal

Conoce todos los detalles que hacen al “Albo” tener un pie por delante de los “Rojos”.

Convocados de Comunicaciones

  • Porteros: Arnold Barrios y Fredy Pérez
  • Defensas: David Prada, Diego Santis, Elsar Martín, Emerson Raymundo, Kevin Grijalva y Nicolás Olivera
  • Medios: Brayam Castañeda, Jonathan Moncada, Karel Espino, Marco Domínguez, Samuel Camacho y Stheven Robles
  • Delanteros: Axel de la Cruz, Andersson Ortíz, Dairon Reyes, Dewinder Bradley, Iván García y Omar Duarte

Los convocados por Municipal

Por su parte, Municipal tiene la gran novedad del retorno a una alineación de José Carlos Martínez, jugador que pasó un tiempo prolongado en un proceso de recuperación, y este sábado vuelve a rencontrarse con la cancha.

  • Porteros: Braulio Linares y Kenderson Navarro
  • Defensas: César Calderón, José Morales, Aubrey David, Carlos Aguilar y José Mena
  • Medios: Rodrigo Saravia, Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández y Jonathan Franco
  • Delanteros: Erik López, Erick Japa, Rudy Muñoz, José Martínez, Jefry Bantes, César Archila, John Méndez y Alejandro Cabeza

Comunicaciones y Municipal se miden hoy a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital en la edición 338 del clásico guatemalteco, el cual corresponde a la sexta fecha del Apertura 2026.

En Portada

Rescatan a niña que vendía dulces en comercio de Coatepequet
Nacionales

Rescatan a niña que vendía dulces en comercio de Coatepeque

12:11 PM, Ago 29
Ascienden a 37 los muertos en ataque ruso contra almacén con munición cerca de Kievt
Internacionales

Ascienden a 37 los muertos en ataque ruso contra almacén con munición cerca de Kiev

08:19 AM, Ago 29
Pronóstico del Insivumeh: Ambiente cálido y lluvioso para este sábadot
Nacionales

Pronóstico del Insivumeh: Ambiente cálido y lluvioso para este sábado

09:49 AM, Ago 29
Reportan siete detenidos en operativos contra el narcomenudeot
Nacionales

Reportan siete detenidos en operativos contra el narcomenudeo

09:10 AM, Ago 29
¿Quién es el nuevo técnico del Inter Miami?t
Deportes

¿Quién es el nuevo técnico del Inter Miami?

11:18 AM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolPNCCopa Centroamericanaredes socialesSeguridadEstados UnidosViolenciaSeguridad vialEE.UU.#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar