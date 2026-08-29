Convocados para el clásico Comunicaciones vs. Municipal

Comunicaciones y Municipal se medirán a partir de las 19:00 horas en el clásico 338 del futbol guatemalteco, donde el cuadro "Edil" llega con 12 puntos y su rival con 7, eso sí, la obligación será para el local en salir a buscar los tres puntos y acercarse así a los primeros lugares de la competición.
Esta tarde, ambos equipos dieron a conocer a sus jugadores convocados para el partido de partidos que engalana esta sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, la cual arrancó ayer con el triunfo ajustado de Deportivo Suchitepéquez 3-2 sobre Cobán Imperial.
Una de las novedades en los convocados de Comunicaciones es el regreso de Fredy Pérez, ausente en la fecha anterior. El portero guatemalteco apunta a ser el titular esta noche ante su acérrimo rival, Municipal.
Convocados de Comunicaciones
- Porteros: Arnold Barrios y Fredy Pérez
- Defensas: David Prada, Diego Santis, Elsar Martín, Emerson Raymundo, Kevin Grijalva y Nicolás Olivera
- Medios: Brayam Castañeda, Jonathan Moncada, Karel Espino, Marco Domínguez, Samuel Camacho y Stheven Robles
- Delanteros: Axel de la Cruz, Andersson Ortíz, Dairon Reyes, Dewinder Bradley, Iván García y Omar Duarte
Los convocados por Municipal
Por su parte, Municipal tiene la gran novedad del retorno a una alineación de José Carlos Martínez, jugador que pasó un tiempo prolongado en un proceso de recuperación, y este sábado vuelve a rencontrarse con la cancha.
- Porteros: Braulio Linares y Kenderson Navarro
- Defensas: César Calderón, José Morales, Aubrey David, Carlos Aguilar y José Mena
- Medios: Rodrigo Saravia, Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández y Jonathan Franco
- Delanteros: Erik López, Erick Japa, Rudy Muñoz, José Martínez, Jefry Bantes, César Archila, John Méndez y Alejandro Cabeza
Comunicaciones y Municipal se miden hoy a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital en la edición 338 del clásico guatemalteco, el cual corresponde a la sexta fecha del Apertura 2026.