 El Chelsea ficha a Emiliano 'Dibu' Martínez
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El Chelsea ficha a Emiliano 'Dibu' Martínez

El mismo día de su fichaje, Emiliano “Dibu” Martínez salió como titular con el Chelsea ante el Brighton y debutó oficialmente con los 'blues' en la Premier League.

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Emiliano Martínez debuta con el Chelsea en la Premier League - Chelsea FC
Emiliano Martínez debuta con el Chelsea en la Premier League / FOTO: Chelsea FC
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El Chelsea anunció este domingo el fichaje del guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez, quien llega procedente del Aston Villa por una cantidad cercana a los 7,5 millones de libras (8,7 millones de euros). El campeón del mundo en Catar 2022 pone así punto final a su etapa con el conjunto de Birmingham para afrontar un nuevo desafío en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

La salida del argentino se produjo después de que su situación en el Aston Villa cambiara con la llegada del japonés Zion Suzuki. Martínez, que tenía contrato con el club hasta 2029, había perdido protagonismo y quedó relegado al banquillo. Aunque semanas atrás estuvo cerca de convertirse en jugador de la Juventus de Turín, finalmente encontró una nueva oportunidad en el Chelsea, donde buscará recuperar el protagonismo que ha tenido durante buena parte de su carrera.

Martínez debuta el mismo día de su presentación

En Stamford Bridge, el "Dibu" tendrá que competir por el puesto con Robert Sánchez y Mike Penders. Sin embargo, todo apunta a que el técnico Xabi Alonso confía en el argentino para ocupar la titularidad, especialmente después del irregular comienzo de temporada de Sánchez.

El panorama se hizo todavía más evidente este mismo domingo, día de la presentación de Martínez, cuando el guardameta argentino apareció como titular frente al Brighton, mientras que el español ni siquiera fue incluido en la convocatoria.

Martínez deja atrás seis temporadas con el Aston Villa, equipo con el que disputó 256 encuentros y consiguió importantes logros. Entre ellos destaca la conquista de la UEFA Europa League y su participación en las campañas que llevaron al club a disputar la Liga de Campeones en dos ocasiones. Ahora, con el Chelsea, el arquero argentino intentará escribir un nuevo capítulo de su carrera y consolidarse nuevamente como una de las principales figuras bajo los tres palos de la Premier League.

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