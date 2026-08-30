Karim Benzema rescinde contrato con el Al-Hilal

Karim Benzema ha decidido poner fin a su etapa con el Al-Hilal de Arabia Saudí tras rescindir el contrato que lo vinculaba con el club. La información fue dada a conocer por el periodista Fabrizio Romano, quien señaló que el delantero francés comunicará próximamente cuál será el siguiente paso de su carrera.
De acuerdo con Romano, Benzema analiza diferentes posibilidades para su futuro, entre ellas la opción de poner punto final a su trayectoria profesional o continuar jugando en Arabia Saudí con otro equipo. Lo que parece descartado es un regreso al fútbol europeo, por lo que el atacante deberá definir en las próximas semanas si continúa su carrera o decide colgar los botines.
El sustituto de Benzema en el Al-Hilal
La salida de Benzema se produce en un momento en el que el Al-Hilal también ha reforzado su ataque con la incorporación de Ollie Watkins. El Aston Villa confirmó este domingo el traspaso del delantero inglés al conjunto saudí por una cantidad cercana a los 51 millones de libras, equivalentes a unos 60 millones de euros, en una operación que le permitirá al jugador afrontar una nueva etapa a sus 30 años.
Watkins habría elegido Arabia Saudí con la intención de asegurar uno de los últimos grandes contratos de su carrera, mientras que el Aston Villa atraviesa un verano de importantes movimientos. El conjunto dirigido por Unai Emery ha perdido a futbolistas relevantes como Morgan Rogers, Lucas Digne, Youri Tielemans y Ezri Konsa, después de una temporada en la que consiguió conquistar la Europa League y finalizar cuarto en la Premier League. Con la llegada de Watkins y la salida de Benzema, el Al-Hilal afronta una nueva etapa en su proyecto ofensivo.