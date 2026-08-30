 Karim Benzema rescinde contrato con el Al-Hilal
Deportes

Karim Benzema rescinde contrato con el Al-Hilal

La llegada de Ollie Watkins al Al-Hilal aceleró la salida de Karim Benzema, quien ahora analiza su futuro entre el retiro y la posibilidad de fichar por otro club saudí.

Compartir:
Karim Benzema conquistó la Copa del Rey de Arabia Saudita con Al-Hilal - instagram @karimbenzema
Karim Benzema conquistó la Copa del Rey de Arabia Saudita con Al-Hilal / FOTO: instagram @karimbenzema
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Karim Benzema ha decidido poner fin a su etapa con el Al-Hilal de Arabia Saudí tras rescindir el contrato que lo vinculaba con el club. La información fue dada a conocer por el periodista Fabrizio Romano, quien señaló que el delantero francés comunicará próximamente cuál será el siguiente paso de su carrera.

De acuerdo con Romano, Benzema analiza diferentes posibilidades para su futuro, entre ellas la opción de poner punto final a su trayectoria profesional o continuar jugando en Arabia Saudí con otro equipo. Lo que parece descartado es un regreso al fútbol europeo, por lo que el atacante deberá definir en las próximas semanas si continúa su carrera o decide colgar los botines.

El sustituto de Benzema en el Al-Hilal

La salida de Benzema se produce en un momento en el que el Al-Hilal también ha reforzado su ataque con la incorporación de Ollie Watkins. El Aston Villa confirmó este domingo el traspaso del delantero inglés al conjunto saudí por una cantidad cercana a los 51 millones de libras, equivalentes a unos 60 millones de euros, en una operación que le permitirá al jugador afrontar una nueva etapa a sus 30 años.

Watkins habría elegido Arabia Saudí con la intención de asegurar uno de los últimos grandes contratos de su carrera, mientras que el Aston Villa atraviesa un verano de importantes movimientos. El conjunto dirigido por Unai Emery ha perdido a futbolistas relevantes como Morgan Rogers, Lucas Digne, Youri Tielemans y Ezri Konsa, después de una temporada en la que consiguió conquistar la Europa League y finalizar cuarto en la Premier League. Con la llegada de Watkins y la salida de Benzema, el Al-Hilal afronta una nueva etapa en su proyecto ofensivo.

Foto embed
benzema-balon-oro-bernabeu-2.jpg -

En Portada

Buscan limitar la aplicación de las medidas sustitutivas por portación ilegal de armast
Nacionales

Buscan limitar la aplicación de las medidas sustitutivas por portación ilegal de armas

09:04 AM, Ago 30
Supuesto sicario muere durante persecución en ruta a Ciudad Quetzalt
Nacionales

Supuesto sicario muere durante persecución en ruta a Ciudad Quetzal

11:26 AM, Ago 30
Reportan fuerte carga vehicular por suceso en Puente Belice t
Nacionales

Reportan fuerte carga vehicular por suceso en Puente Belice

12:03 PM, Ago 30
Nicolás Maduro reapareció en redes con una foto desde la cárcelt
Internacionales

Nicolás Maduro reapareció en redes con una foto desde la cárcel

09:01 AM, Ago 30
Ernesto Laguardia encontró muerto a su papá, el actor revela perturbadores detallest
Farándula

Ernesto Laguardia encontró muerto a su papá, el actor revela perturbadores detalles

08:26 AM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbolPNCredes socialesCopa Centroamericana#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosViolenciaSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar