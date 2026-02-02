Al-Hilal anuncia el fichaje de Karim Benzema

Karim Benzema vuelve a ser protagonista del mercado saudí. El delantero francés ha cerrado su fichaje por el Al-Hilal tras poner fin a su etapa en el Al Ittihad, club con el que mantuvo un conflicto en torno a la renovación de su contrato. El anuncio oficial se realizó este lunes 2 de febrero y confirma uno de los movimientos más impactantes del fútbol de Arabia Saudí en los últimos meses.
El exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 firma con el Al-Hilal hasta junio de 2027, en un contrato de año y medio que lo vincula con el actual líder de la liga saudí. El conjunto azul es dirigido por el italiano Simone Inzaghi, quien suma así a su proyecto a un futbolista de enorme jerarquía y experiencia internacional, con el objetivo de reforzar su ambición tanto a nivel local como continental.
Benzema firma con el líder de Arabia Saudí
Benzema, de 38 años, llegó al fútbol saudí en 2023 y cierra su paso por el Al Ittihad tras dos temporadas y media. En ese periodo disputó 83 partidos oficiales, en los que firmó 54 goles y repartió 17 asistencias, números que reflejan su impacto inmediato en el equipo. Además, fue pieza clave en la conquista del título de liga y de la Copa durante la temporada pasada.
En el Al-Hilal, Benzema compartirá vestuario con figuras de primer nivel como su compatriota Théo Hernández, el reciente campeón de África Kalidou Koulibaly, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez y Malcom, con pasado en el Burdeos y el Barcelona. Su llegada refuerza la apuesta del club por consolidarse como una potencia del fútbol asiático y confirma, una vez más, el atractivo que sigue ejerciendo la liga saudí sobre las grandes estrellas del fútbol mundial.