 ¿Comunicaciones tendrá nuevos dueños? Esto se sabe
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¿Comunicaciones tendrá nuevos dueños? Esto se sabe

Un grupo de 14 empresarios presentó una propuesta formal al propietario de Comunicaciones para adquirir el club, en medio de la crisis que atraviesa la institución.

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Afición de Comunicaciones en el Clásico 338 ante Municipal - Alex Meoño
Afición de Comunicaciones en el Clásico 338 ante Municipal / FOTO: Alex Meoño
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Comunicaciones atraviesa uno de los períodos más complicados de su historia reciente. El equipo crema, acostumbrado durante décadas a pelear por títulos y protagonizar los principales torneos del fútbol guatemalteco, se encamina hacia tres años de sequía, pese a los constantes cambios en su plantilla y en el banquillo. Las modificaciones deportivas no han conseguido revertir una crisis que, con el paso del tiempo, ha trascendido los resultados y ahora también alcanza la relación entre la institución y su afición.

A este complicado panorama se suma la ruptura total entre los seguidores y el cuerpo técnico encabezado por Marco Antonio Figueroa, cuya continuidad en el cargo incluso quedó en duda tras la derrota en el último clásico ante Municipal (0-1).

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¿Qué pasará en Comunicaciones?

En medio de este ambiente de incertidumbre, una noticia hizo todavía más ruido en las últimas horas: Roberto Arzú confirmó que, junto con otros 13 empresarios, presentó una oferta formal a Ángel González para adquirir Comunicaciones Fútbol Club. La propuesta abre una interrogante que ahora se instala en el entorno albo: ¿está Comunicaciones ante la posibilidad de cambiar de propietarios?

Arzú fue directo al referirse a la situación administrativa del club y cuestionó la falta de claridad en el liderazgo de la institución. "Hoy el equipo no tiene mando, no sé ni quién es el presidente del club", manifestó. El empresario también hizo un llamado a González para que considere la propuesta y venda el conjunto crema. Según explicó, el grupo de empresarios que acompaña la iniciativa está "ansioso" por recibir una respuesta positiva y considera que la afición también espera un cambio que permita darle un nuevo rumbo a Comunicaciones.

La relación de Roberto Arzú con Comunicaciones no es nueva, estuvo al frente de la institución entre 1994 y 2006, período en el que el club consiguió uno de los logros más recordados de su historia: el tetracampeonato obtenido en los torneos 1996-97, 1997-98, 1998-99 y Apertura 1999.

Ahora, casi tres décadas después de aquella etapa, su nombre vuelve a aparecer ligado al futuro del equipo, esta vez con una propuesta para adquirirlo. La pelota queda en manos de Ángel González, quien deberá decidir si acepta, rechaza o analiza la oferta. Mientras tanto, Comunicaciones continúa sumergido en una crisis que ya no parece limitarse a lo deportivo y que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del club.

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