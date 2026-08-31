¿Quién heredará la camiseta 10 de Argentinade Messi?

La camiseta número 10 de la Selección Argentina quedó vacante tras el retiro de Lionel Messi. Estos son los principales candidatos para heredar el mítico dorsal. El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo marca el final de una era histórica para la Albiceleste.
También abre una pregunta que Lionel Scaloni deberá responder en las próximas convocatorias: ¿quién llevará la camiseta número 10 que durante casi dos décadas perteneció al capitán? Messi utilizó por primera vez el número 10 con Argentina el 28 de marzo de 2009, durante un partido de Eliminatorias frente a Venezuela.
Desde entonces, el dorsal quedó estrechamente ligado a su figura. Antes de él, había sido utilizado por Juan Román Riquelme. Entre las opciones que aparecen para heredar la camiseta 10 de Argentina, Nico Paz parece tener varios argumentos a favor.
El mediocampista ofensivo del Como fue incluido en la lista definitiva para el Mundial 2026 y se consolidó como una alternativa importante por su capacidad para jugar como enganche, interior o segunda punta. Alexis Mac Allister es otro de los nombres que aparecen en la lista. El mediocampista utiliza actualmente la 10 en Liverpool y también la vistió durante etapas anteriores de su carrera.
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Con la Selección Argentina, llevó ese número en el Preolímpico Sub-23 de 2020 y en los Juegos Olímpicos de 2021. Por su parte, Thiago Almada también tiene argumentos; el campeón del mundo en Qatar 2022 aumentó su protagonismo durante el último ciclo y puede desempeñarse como mediapunta, extremo o volante ofensivo.
Lautaro Martínez aparece como una alternativa por su experiencia, jerarquía y peso dentro del plantel.
El delantero del Inter es uno de los máximos goleadores históricos de Argentina y actualmente utiliza la 10 en su club italiano. Otro nombre es Franco Mastantuono, quien tiene un antecedente especial: fue el último jugador en utilizar la camiseta 10 de Argentina sin que Messi estuviera en cancha. La llevó ante Ecuador, en septiembre de 2025.