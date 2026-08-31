Récords Impactantes de Messi en la Selección Argentina

Después de más de dos décadas vestido de albiceleste, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. El astro rosarino cerró su ciclo internacional tras la final del Mundial 2026 y dejó una huella estadística difícil de igualar: más de 60 récords individuales y una trayectoria marcada por títulos, goles y actuaciones históricas.
Messi disputó 207 partidos con Argentina y marcó 125 goles, cifras que lo ubican como el futbolista con más presencias y el máximo goleador en la historia del seleccionado. Además, registró 68 asistencias, por lo que participó directamente en 193 goles de la Albiceleste.
Su dominio también quedó reflejado en las principales competencias internacionales. En las Eliminatorias Sudamericanas anotó 36 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la clasificación de Conmebol. También disputó 72 encuentros en este torneo, registro que comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado.
La trayectoria de Lionel Messi en la Copa del Mundo también está llena de marcas históricas. El argentino disputó seis Mundiales, igualando el récord que comparten Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Con 34 partidos, Messi es el jugador con más encuentros disputados en la historia del Mundial y también el que acumula más victorias, con 23.
Más récords de Messi
Además, marcó 21 goles, cifra que lo convirtió en el máximo goleador argentino en la historia de la competencia y en el segundo máximo anotador mundialista, solo detrás de Kylian Mbappé. Otro de sus registros más llamativos ocurrió en Qatar 2022, cuando se convirtió en el único futbolista en marcar durante una misma edición del Mundial en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final.
También es el único jugador que ganó dos Balones de Oro al mejor futbolista de un Mundial, en 2014 y 2022.
En la Copa América, el capitán argentino disputó 39 partidos en siete ediciones, otra marca histórica. También es el jugador con más partidos como capitán de Argentina, con 147, y el que más partidos ganó con el seleccionado, con 134 triunfos.