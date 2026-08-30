 Adriana Ruano y Jean Pierre Brol: En Pelea Lester Martínez
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La foto que nadie se imaginaba de Adriana Ruano y Jean Pierre Brol en la pelea de Lester Martínez

Adriana Ruano y Jean Pierre Brol protagonizaron una inesperada postal de apoyo a Lester Martínez.

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Jugadores olímpicos / FOTO: Jugadores olímpicos
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La noche del sábado 29 de agosto estuvo marcada por una nueva hazaña para el deporte guatemalteco. Mientras Lester Martínez se preparaba para subir al cuadrilátero y defender su cinturón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), recibió el respaldo de dos figuras olímpicas muy queridas en Guatemala: Adriana Ruano y Jean Pierre Brol.

Minutos antes del combate, el Comité Olímpico Guatemalteco compartió en sus redes sociales una fotografía que rápidamente llamó la atención.  En la postal aparecen Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, ambos visiblemente emocionados y listos para alentar a su compañero durante una de las noches más importantes de su carrera.

"¡LISTOS PARA APOYAR A LESTER! Nuestros atletas Adriana Ruano y Jean Pierre Brol como invitados de lujo para apoyar a Lester Martínez", escribió el Comité Olímpico Guatemalteco junto a la imagen. La fotografía mostró a los tres representantes del deporte nacional unidos en un mismo escenario y dejó ver el ambiente de emoción que se vivía antes de la pelea.

Ruano y Brol llegaron como invitados especiales para acompañar al campeón guatemalteco en su desafío ante el croata Luka Plantić. Y el apoyo chapín tuvo recompensa. Lester Martínez consiguió una contundente victoria sobre Plantić en el décimo asalto, por nocaut técnico, para conservar el título interino supermediano del CMB.

Más de la pelea de Lester Martínez

El combate representó la primera defensa del cinturón para el pugilista originario de Petén, quien además terminó con el invicto profesional del croata, que llegaba con 13 victorias y 10 nocauts. Martínez logró derribar a Plantić en el décimo round después de una combinación de golpes al cuerpo y, posteriormente, el árbitro decidió detener la contienda.

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Con ello, el guatemalteco elevó su récord profesional a 20 victorias, un empate y 16 nocauts, según reportes posteriores al combate. La victoria también coloca nuevamente a Lester Martínez en una posición privilegiada dentro de las 168 libras, con la posibilidad de buscar una pelea de alto nivel frente al ganador del próximo enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli.

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