¿Es real el policía Carmona que capturó a 'Chapo' Guzmán?

La nueva película de Netflix, ‘La Captura’, ha generado gran interés al recrear uno de los episodios más sorprendentes de la historia reciente de México: la última captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.
Uno de los personajes que más ha llamado la atención es Arturo Carmona, interpretado por Alfonso Herrera. Sin embargo, surge una pregunta entre los espectadores: ¿el policía Carmona que capturó al Chapo Guzmán realmente existió?
La respuesta es que Carmona no es el nombre real del agente que participó en la captura de El Chapo. El personaje de la película está inspirado en uno de los elementos de la extinta Policía Federal que participaron en la detención, pero su identidad fue modificada para proteger su seguridad.
Lo mismo ocurre con Héctor Rosales, interpretado por Noé Hernández. Ambos personajes representan a agentes reales, aunque sus nombres e identidades permanecen protegidos. La producción tomó como base hechos documentados y testimonios sobre el operativo, pero incorporó elementos de ficción para construir la historia y aumentar el dramatismo.
Más de la película de El Chapo
Por ello, La Captura no es un documental, sino una película de ficción basada en hechos reales. El 8 de enero de 2016, elementos de seguridad desplegaron la Operación Cisne Negro para localizar a Joaquín Guzmán Loera, quien meses antes había escapado del penal del Altiplano.
Durante el operativo en Los Mochis, Sinaloa, El Chapo y Jorge Iván ‘El Cholo’ Gastélum lograron escapar por el sistema de drenaje. Posteriormente tomaron un vehículo y fueron interceptados por agentes de la Policía Federal.
Tras la detención, Guzmán fue llevado a un motel mientras llegaban refuerzos. Ese momento es uno de los principales ejes de la película, pues los agentes tuvieron que mantener bajo custodia a uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Hasta ahora, la identidad y el paradero de los agentes reales que participaron directamente en la captura permanecen protegidos. La información pública sobre ellos es limitada precisamente por motivos de seguridad.
Después de la operación, los policías fueron reconocidos por su actuación, pero sus nombres reales no fueron revelados públicamente.