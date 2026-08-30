 Ernesto Laguardia revela hallazgo perturbador sobre su padre
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Ernesto Laguardia encontró muerto a su papá, el actor revela perturbadores detalles

Ernesto Laguardia sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México al revelar uno de los episodios más dolorosos de su vida.

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Ernesto Laguardia, Ernesto Laguardia
Ernesto Laguardia / FOTO: Ernesto Laguardia
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El actor mexicano Ernesto Laguardia abrió su corazón durante una conversación con Yahir dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde recordó el difícil momento en que tuvo que enfrentarse a la muerte de su padre. Frente a las cámaras del reality show, el protagonista de reconocidas telenovelas contó que su papá falleció a los 70 años luego de sufrir una caída que le provocó un fuerte golpe en la cabeza.

Cabe destacar que Laguardia explicó que él fue la primera persona en llegar al lugar y encontrarlo sin vida. El recuerdo llevó al actor a compartir un detalle especialmente doloroso de aquella experiencia.

Según relató, decidió cambiarle la ropa a su padre antes de que llegaran los demás familiares, pues quería que lo vieran "muy elegante". La confesión dejó en silencio a los habitantes de La Casa de los Famosos México, quienes escucharon con atención el relato de Laguardia.

El actor reconoció que se trató de un momento extremadamente duro y difícil de procesar. Aunque el recuerdo de la muerte de su padre estuvo marcado por el dolor, Ernesto Laguardia también aprovechó la conversación para hablar de la persona que fue su progenitor y destacar algunas de sus cualidades.

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El actor lo describió como un hombre culto, inteligente y con quien podía conversar durante horas sobre prácticamente cualquier tema.  Recordó que tenía amplios conocimientos sobre comida y viajes, pero que existía una pasión que destacaba especialmente: Napoleón Bonaparte.

De acuerdo con Laguardia, su padre dedicó alrededor de 17 años al estudio de la figura histórica francesa.  Incluso, antes de que existiera internet, mandaba traer libros desde Europa y posteriormente los hacía traducir para poder estudiarlos.

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El actor aseguró que todavía conserva aquellas ediciones, convirtiéndolas en uno de los recuerdos materiales más importantes que mantiene de su padre. La revelación de Ernesto Laguardia permitió conocer una faceta mucho más íntima del actor, quien actualmente forma parte de La Casa de los Famosos México 2026.

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