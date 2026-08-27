 El cantante Dennis Arana muestra a su guapo novio en redes
Farándula

El cantante guatemalteco Dennis Arana presume a su guapo novio en las redes

Dennis Arana sorprendió a sus seguidores al compartir una romántica fotografía junto a su pareja.

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Dennis Arana, Dennis Arana
Dennis Arana / FOTO: Dennis Arana
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El cantante guatemalteco Dennis Arana volvió a llamar la atención de sus seguidores, esta vez no por su música, sino por una romántica publicación en la que dejó claro que está disfrutando plenamente de su relación. Dennis Arana decidió gritar a los cuatro vientos cuánto ama a su pareja y aprovechó sus historias de Instagram para compartir una postal que rápidamente despertó la curiosidad de sus fanáticos.

La publicación apareció acompañada de la frase: "Tu foto favorita con tu amorcito", una dedicatoria que dejó ver el lado más romántico del artista. En la fotografía, el cantante guatemalteco aparece junto a su novio, ambos muy cariñosos y demostrando que atraviesan un momento especial en su relación.

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Dennis Arana - Dennis Arana

La postal no pasó desapercibida entre quienes siguen de cerca la vida del artista, especialmente porque Dennis suele compartir diferentes momentos de su día a día con sus seguidores. Dennis Arana nació en Guatemala y desde muy pequeño mostró interés por la música y los escenarios.

De acuerdo con información de TV Azteca, comenzó a cantar desde los seis años y su sueño desde niño siempre fue convertirse en cantante.  También desarrolló una carrera en el teatro musical, participando en montajes como Rent, Rock of Ages, Godspell y Shrek El Musical.

Más de Dennis Arana

Su gran salto internacional ocurrió cuando representó a Guatemala en La Academia 2019-2020, uno de los reality shows musicales más populares de México.  Dennis logró avanzar hasta la gran final y obtuvo el cuarto lugar, convirtiéndose en uno de los participantes más recordados de aquella generación.

Tras su paso por el programa, continuó desarrollando su carrera artística como cantante y actor.

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Su propuesta musical ha estado relacionada principalmente con géneros como el pop, la balada y el urbano, y ha lanzado canciones como "11:11", "Otra Vez", "Beso Guay" y "Ya No Dueles". Dennis también se ha convertido en una figura reconocida por hablar públicamente sobre su experiencia y por defender la importancia de vivir sin etiquetas.

Ahora, el artista vuelve a estar en el centro de la conversación por una razón mucho más alegre: su romance.

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