 Nathalie Stuhlhofer comparte emotiva foto tras pérdida bebé
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La guatemalteca Nathalie Stuhlhofer reaparece en redes con emotiva foto tras la pérdida de su bebé

Nathalie Stuhlhofer reapareció en redes sociales semanas después de la pérdida de su bebé Alana.

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Nathalie Stuhlhofer / FOTO: Nathalie Stuhlhofer
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La guatemalteca Nathalie Stuhlhofer reapareció en redes sociales con una emotiva publicación, semanas después de confirmar la muerte de su bebé Alanna. La joven había anunciado que se tomaría un tiempo alejada de las plataformas digitales para afrontar el difícil momento junto a su pareja.

Hace unas semanas, Nathalie Stuhlhofer y su pareja, Rodrigo "Bambi", conmovieron a sus seguidores al revelar el fallecimiento de su hija, quien murió durante la última etapa del embarazo.  La pareja había compartido durante meses la ilusión por convertirse en padres y documentó parte del proceso con su comunidad en redes sociales.

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Nathalie Stuhlhofer - Nathalie Stuhlhofer

La noticia generó una ola de mensajes de solidaridad para la creadora de contenido guatemalteca, quien expresó públicamente el profundo amor que sentía por su pequeña.  Tras comunicar la pérdida, la influencer explicó que necesitaba alejarse de las redes sociales para vivir su duelo en privado.

La decisión también fue respaldada por su pareja, quien señaló que ambos necesitaban tiempo para procesar lo ocurrido y afrontar esta etapa lejos de la exposición pública. Ahora, Nathalie volvió a dar una pequeña señal de su proceso personal. Ayer compartió una historia en Instagram en la que aparece una imagen acompañada por la frase: "En otra vida, mi vida".

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El detalle que más llamó la atención de sus seguidores fue la presencia de una inicial "A" en la imagen, que rápidamente fue relacionada con el nombre de su hija, Alanna.  Aunque Nathalie no ofreció mayores explicaciones sobre la publicación, el mensaje fue interpretado como un emotivo recuerdo hacia la bebé que esperaba con tanta ilusión.

La aparición de la creadora de contenido ocurre después de una de las etapas más dolorosas de su vida.  La pérdida de Alanna llegó cuando Nathalie y Rodrigo se encontraban cerca de conocer a su hija, luego de haber vivido con entusiasmo cada momento del embarazo.

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Hasta el momento, la pareja no ha revelado públicamente detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de la bebé y ha pedido respeto y comprensión.

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