Olmo lanza mensaje al Atlético por no dejar salir a Julián

Dani Olmo no escondió su desconcierto ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar con el Barcelona la salida de Julián Álvarez. El delantero argentino habría manifestado su deseo de abandonar el conjunto rojiblanco este verano para recalar en el equipo azulgrana, una situación que el mediapunta español considera difícil de entender. "Entender, no lo entiendo. Todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero al final hay situaciones externas que uno no puede controlar", afirmó Olmo. El futbolista también elogió al atacante al definirlo como "un gran nueve" y "uno de los mejores jugadores del mundo".
Pese a que el Barcelona finalmente no pudo concretar el fichaje de Álvarez, Olmo se mostró satisfecho con la plantilla que afrontará la nueva temporada y aseguró que el equipo mantiene intactas sus aspiraciones. "La vida sigue, esto no frena. Nos espera un año muy bueno y mucha competencia, porque los otros clubes se han reforzado muy bien, pero tenemos plantilla de sobras para competir a muerte por todo", aseguró. El azulgrana también dejó claro que el objetivo será defender los títulos conquistados y buscar nuevamente el máximo trofeo europeo: "Hay nuevos objetivos, seguir ganando, seguir defendiendo los títulos de la Liga, de la Copa y de la Supercopa, e ir a por la Champions, que tenemos equipo de sobra".
Dani Olmo fue homenajeado por ser campeón del mundo
Las palabras de Olmo tuvieron lugar durante el homenaje que recibió en Terrassa, su ciudad natal, después de proclamarse campeón del mundo con España. El jugador fue recibido en el ayuntamiento por una comitiva encabezada por el alcalde Dani Ballart y posteriormente salió al balcón para saludar a los aficionados que se congregaron en el lugar. Frente a la multitud, el futbolista recordó la importancia del título conseguido en julio y expresó su deseo de continuar haciendo historia: "He cumplido un sueño que tenía desde niño, ganar el Mundial. Tengo más ganas que nunca de seguir dando alegrías a mi gente y lo voy a conseguir, tanto con la selección como con el Barcelona".
Durante su encuentro con los medios, Olmo también se refirió a la decisión del Barcelona de cancelar el homenaje previsto para los campeones del mundo debido a los acontecimientos ocurridos días antes. El futbolista respaldó la postura de la entidad azulgrana y consideró que no era el momento adecuado para realizar la celebración. "El club decidió que no era el mejor momento para hacerlo. Nosotros como jugadores al final lo respetamos. Sabemos que el club nos valora al 100% ese Mundial que hemos conseguido", explicó.
Finalmente, aprovechó su intervención para enviar un mensaje de respaldo a Ceuta: "Somos un país que las cosas buenas nos unen, pero también nos tienen que unir las difíciles. Quiero mandar desde Terrassa un fuerte abrazo y mucho apoyo a toda la gente de Ceuta. Estamos todos con ellos".