 Raúl Asencio da positivo en un control de alcoholemia
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Raúl Asencio es condenado tras dar positivo en un control de alcoholemia

El defensa del Real Madrid suma un nuevo episodio extradeportivo tras ser condenado por conducir ebrio en Gran Canaria.

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Raúl Asencio, defensa del Real Madrid - EFE
Raúl Asencio, defensa del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE
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El defensa del Real Madrid Raúl Asencio deberá pagar una multa de 14.400 euros, equivalentes a unos 17.000 dólares, además de cumplir una prohibición de conducir durante ocho meses, luego de ser sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria. El futbolista reconoció los hechos ante un juez y aceptó la pena solicitada por la Fiscalía durante un juicio rápido celebrado el pasado 19 de agosto. Según fuentes cercanas al jugador citadas por EFE, Asencio también manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido.

El incidente se produjo el 16 de agosto, alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando agentes de la Guardia Civil de Tráfico detuvieron al jugador en el sur de Gran Canaria mientras conducía un Porsche Macan GTS. Las pruebas practicadas posteriormente arrojaron registros de 0,90 y 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, cifras que superan ampliamente el límite permitido en España, establecido en 0,25 mg/l. Al alcanzar una tasa superior a 0,60 mg/l, la conducta deja de considerarse una infracción administrativa y pasa a constituir un delito contra la seguridad vial.

Más problemas para Raúl Asencio

La condena se conoce apenas un día antes de que Asencio deba comparecer ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria por otro proceso relacionado con un vídeo de contenido sexual que presuntamente fue grabado en 2023 en el sur de la isla. En este caso también están implicados tres antiguos compañeros de la cantera del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. El defensa espera quedar exonerado de responsabilidad en esa causa después de que las dos jóvenes denunciantes confirmen formalmente que lo perdonan por haber mostrado las imágenes a una tercera persona tras recibirlas en su teléfono.

De acuerdo con las fuentes de la investigación, Asencio viajaba acompañado por otra persona cuando fue interceptado. Una vez comprobado que esta se encontraba en condiciones de conducir, se hizo cargo del vehículo. El caso supone un nuevo episodio extradeportivo para el joven futbolista del Real Madrid, quien deberá afrontar ahora las consecuencias de una conducta que, por la elevada tasa de alcohol registrada, derivó en un procedimiento penal y terminó con una sanción económica y la retirada temporal de su derecho a conducir.

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Raúl Asencio, defensa del Real Madrid - Agencia EFE

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