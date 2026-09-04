 Corea del Norte defiende su corona en Mundial Polonia 2026
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Corea del Norte defiende su corona en Mundial Polonia 2026

Corea del Norte acude con 18 de las 21 jugadoras que se proclamaron campeonas mundiales Sub-17 en República Dominicana 2024.

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Corea del Norte defenderá título en el Mundial Sub-20 Polonia 2026
Corea del Norte defenderá título en el Mundial Sub-20 Polonia 2026 / FOTO: FIFA
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Dos años después de ceñirse la corona universal en Colombia, la selección femenina de Corea del Norte defiende en Polonia su título de campeona mundial Sub-20 ante la ambición de un ramillete de rivales como Japón, Estados Unidos, Brasil, España, Francia o Alemania.

El cuadro asiático, que consiguió su tercer título al imponerse por 1-0 a Japón en El Campín de Bogotá, acude con 18 de las 21 jugadoras que se proclamaron campeonas mundiales Sub-17 en República Dominicana 2024, incluida Jon Il-chong, declarada mejor jugadora.

Incluso lo hace con ciertos aires recientes de revancha, por cuanto en el último Campeonato de Asia Sub-20, disputado este año, perdió en la final ante la propia selección japonesa, que ha subido al podio mundialista en las cuatro últimas ediciones, con un tercer puesto en 2016, el título en 2018 y las platas en 2022 y 2024.

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Selección juvenil de Corea del Norte - FIFA

Brasil, tercera hace dos ediciones mundialistas, tratará de volver a ser protagonista en su condición de campeona sudamericana por delante de Ecuador, Argentina y Colombia, tres equipos que anticipan también batalla junto a Estados Unidos, que también tiene tres títulos en su palmarés -el último en 2012-, que encabeza la armada de la Concacaf junto a México.

España, subcampeona en 2012 y campeona en 2022, quiere volver a la senda gloriosa después de haber caído hace dos años ante Japón en los cuartos de final con un gol en la prórroga, y abandera la candidatura europea junto a Alemania, también tricampeona mundial, Francia, la anfitriona Polonia, Inglaterra, Italia y Portugal.

El Mundial Sub-20 fue ganado por Corea del Norte

Las norcoreanas terminaron invictas y con siete triunfos al hilo para hacerse de su tercera Copa del Mundo Sub-20 Femenino de la FIFA.

Mundial Polonia 2026 comienza este sábado

El Mundial Polonia 2026 comenzará este sábado con los encuentros Brasil vs. Tanzania y Polonia vs. Argentina (07:00 horas GT); Canadá vs. Inglaterra y México vs. Benín (10.00 horas GT).  

El domingo se jugarán los partidos Francia vs. Corea del Sur y Japón vs. Nueva Zelanda (07:00 horas GT); Ecuador vs. Ghana y Estados Unidos vs. Italia (10:00 horas GT).  

Y el lunes se cerrará la primera jornada con los choques Corea del Norte vs. Portugal y Nueva Caledonia vs. China (10:00 horas GT); Costa Rica vs. Colombia y España vs. Nigeria (10:00 GT).

Se clasificarán para los octavos de final los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

El torneo se disputará en cuatro sedes, Lodz (en cuyo estadio Miejski se disputará la final el día 27), Katowice, Sosnowiec y Bielsko-Biala.

Composición de los grupos:

  • Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín
  • Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania
  • Grupo C: Francia, Corea del Sur, Ghana, Ecuador
  • Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia
  • Grupo E: Corea del Norte, Colombia, Costa Rica, Portugal
  • Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia.

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