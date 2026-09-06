Árbitro Lenin Pérez vive momento crítico en Quiché

Esta tarde se vivió un momento de angustia en el estadio Tzocomá, ubicado en Chichicastenango, Quiché, y que tuvo como protagonista al árbitro Lenin Pérez durante el encuentro entre Chichicasteco F. C. vs. Deportivo Quiché, duelo válido por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Futbol de Primera División de Guatemala.
Cuando el partido se desarrollaba, el árbitro Lenin Pérez tuvo una situación complicada en su salud, que lo llevó a desvanecerse dentro del terreno de juego cuando el partido estaba activo.
La forma en que cayó Lenin Pérez al césped del estadio municipal Tzocomá preocupó a todos los jugadores, quienes de forma inmediata tomaron dos determinaciones. La primera llamar al equipo médico ubicado en el escenario deportivo y en segundo lugar proporcionarle las mejores condiciones a Pérez, entre ellas brindarle algún tipo de aire producido con camisolas.
El momento llenó de angustia a los presentes en este compromiso que veían cómo Lenin Pérez era trasladado en una ambulancia a un centro asistencial para su respectiva evaluación.
De acuerdo a los primeros reportes obtenidos desde Chichicastenango, Quiché, todo se habría tratado de un golpe de calor, lo que afectó a Pérez y lo llevó a perder su equilibrio dentro del terreno de juego. Se explica también que él está fuera de peligro.
Tras el suceso, y con la retirada en ambulancia de Lenin Pérez del estadio, el control del partido lo tomó el cuarto árbitro, el señor Pedro Sical, quien hacía parte de la cuarteta que también completaban los árbitros asistentes David Ical y Walter Ipzet.
El partido entre Chichicasteco y Quiché finalizó 1-1.
Resultados de la fecha 9
La Liga de Futbol de Primera División de Guatemala celebró entre sábado y domingo su novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la fase regular, y los resultados fueron los siguientes:
Grupo A: Aguacatán 5-0 Amatitlán, Gomerano 0-1 Iztapa, Santa Lucía 1-0 Juventud Copalera, Chichicasteco 1-1 Quiché y Huehuetecos vs. Coatepeque (19:00 horas).
Grupo B: San Benito 4-0 AFF Guatemala, Sacachispas 1-0 Sayaxché, Champs Guatemala 0-0 Achuapa, Chiquimulilla 1-2 Nueva Santa Rosa y Mictlán 4-2 Fraijanes.