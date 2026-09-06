 José Contreras es nuevo director deportivo de Comunicaciones
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José Manuel Contreras es nuevo director deportivo de Comunicaciones

Comunicaciones anunció el regreso de José Manuel Contreras, quien después de colgar los botines asumirá un nuevo reto como director deportivo del conjunto albo.

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José Manuel Contreras con el trofeo de la Liga Concacaf 2021 - Cmunicaciones FC
José Manuel Contreras con el trofeo de la Liga Concacaf 2021 / FOTO: Comunicaciones FC
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Comunicaciones volvió a ser protagonista de la actualidad del fútbol nacional este fin de semana, no solo por la llegada de Roberto Montoya como nuevo director técnico, sino también por el regreso de una de las figuras más representativas de la institución. José Manuel Contreras se reincorporó al club, aunque esta vez desde una nueva función dentro de la estructura deportiva.

El conjunto albo confirmó a través de sus redes sociales que Contreras asumirá el cargo de director deportivo. "Su experiencia, trayectoria y vínculo con el club serán fundamentales para contribuir al desarrollo y fortalecimiento del proyecto deportivo", señaló Comunicaciones en el anuncio oficial. De esta manera, el histórico mediocampista inicia una nueva etapa en la institución, ahora desde un puesto en el que podrá aportar los conocimientos adquiridos durante su extensa carrera.

Contreras vuelve a Comunicaciones con un nuevo rol

El regreso del ‘Moyo’ se produce apenas unas semanas después de su despedida como futbolista. En julio del presente año, Contreras disputó su partido de homenaje en el Estadio Cementos Progreso, en un encuentro especial que reunió a algunos de sus mejores amigos y a integrantes de la plantilla de Comunicaciones. Aquel partido marcó el cierre de una etapa dentro del terreno de juego, aunque ahora comienza un nuevo capítulo ligado directamente a la planificación deportiva del club.

Contreras ya tuvo su primer acercamiento a esta nueva responsabilidad este sábado, cuando fue visto en el Estadio Santo Domingo de Mixco durante el partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Bantrab.

Comunicaciones empató 1-1 en el terreno de juego, aunque el resultado está sujeto a una derrota administrativa debido a la alineación de seis futbolistas extranjeros durante un tramo del encuentro. Así, el ‘Moyo’ vuelve a casa con una nueva misión y el reto de contribuir, desde la dirección deportiva, a la construcción del futuro de los cremas.

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José Manuel Contreras en el Estadio Santo Domingo de Guzmán - Alex Meoño

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