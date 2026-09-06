Roberto Montoya es nuevo técnico de Comunicaciones

Comunicaciones ya tiene nuevo director técnico. El mexicano Roberto Montoya fue anunciado este domingo como el encargado de tomar las riendas del conjunto crema, en sustitución de Marco Antonio Figueroa, quien dejó el cargo el pasado lunes. Durante el partido disputado este fin de semana, Kevin García asumió de manera interina la dirección del equipo.
Montoya no llegará solo al banquillo crema. El estratega mexicano estará acompañado por Agustín «Tin» Herrera, quien se desempeñará como asistente técnico; Manuel Corona, como entrenador de porteros; y Juan Miguel Bertani, en el puesto de preparador físico. El club hizo oficial la conformación de su nuevo cuerpo técnico a través de sus redes sociales.
Comunicaciones busca enderezar la nave
El nuevo entrenador de Comunicaciones conoce bien el futbol guatemalteco, pues ha dirigido a varios equipos de la Liga Nacional. Antigua GFC, Cobán Imperial, Guastatoya y Malacateco forman parte de su recorrido en el país, siendo este último su club más reciente, al que dirigió durante el torneo pasado. Su experiencia en el campeonato nacional será uno de los principales argumentos para afrontar este nuevo desafío con los cremas.
Además, Montoya ya sabe lo que significa levantar un título en Guatemala. En el Apertura 2022 condujo a Cobán Imperial hasta el campeonato, luego de imponerse a Antigua GFC en la gran final. Ahora, el técnico mexicano tendrá un nuevo reto al frente de uno de los clubes más importantes del país y, en las próximas horas, dirigirá su primer entrenamiento con Comunicaciones, con la misión de comenzar a cambiar el rumbo del equipo.