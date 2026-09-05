 El gol que no le valieron a Mixco frente a Comunicaciones
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El gol que no le valieron a Mixco frente a Comunicaciones

El FVS fue protagonista del partido entre “Chicharroneros” y “Cremas”, el cual terminó con empate 1-1.

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Momento donde Fredy Pérez saca el balón que ya superó la línea de gol
Momento donde Fredy Pérez saca el balón que ya superó la línea de gol / FOTO: Redes sociales y Alex Meoño
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Mixco sufrió ante Comunicaciones debido a que ya celebraba un gran triunfo, pero un penal al 90+4 terminó por darle a los "Albos" el empate final 1-1 gracias a Karel Espino, lo que resultó un golpe fuerte para el equipo del técnico guatemalteco Fabricio Benítez.

Pero la primera gran polémica llegó al minuto 52. Era un tiro de esquina para Mixco y tras el cobro, una desviación de Diego Santis hizo que el balón fuese sacado con la pierna izquierda de Fredy Pérez. Para los mixqueños la pelota atravesó la línea de gol, para los capitalinos no.

Ante la gran incertidumbre, Fabricio Benítez utilizó la tarjeta del Football Video Support (FVS) para que fuese revisada la jugada, pero el central Bryan López rectificó su decisión y para él ese balón no cruzó la línea de gol en el 100% de su circunferencia.

Las imágenes de televisión, las cuales sirven para que los árbitros tomen sus decisiones, tampoco fueron las mejores y no mostraban con claridad el desenlace de dicha jugada que había contado con el desvío de Santis.   

Comunicaciones evita la derrota en Mixco

El partido terminó siendo muy polémico tras la intervención del FVS.

Sí entró el esférico

Tras el partido, comenzó a circular en redes sociales una serie de videos en los cuales se logra observar que la pierna izquierda de Fredy Pérez está totalmente superando la línea de gol, y ahí es donde el portero de Comunicaciones sacó el esférico.

Los videos y las fotografías son claros: El balón sí entró en el 100% de su circunferencia, pese a que el árbitro señaló que no, y no convalidó el gol a los mixqueños, situación que a la larga les terminó por afectar.

¿Comunicaciones perderá el partido?

Luego del empate sufrido, se dio a conocer que Comunicaciones utilizó por cuatro minutos, del 77 al 81, un total de seis extranjeros dentro del terreno de juego, lo que contradice el reglamento de competencia de la Liga Nacional, el cual establece una regla de 6-5, es decir, seis nacionales y cinco extranjeros en el campo de juego.

Ante esa situación, Mixco podrá reclamar el partido ante el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional y con ello podrá ganar en la mesa el compromiso por marcador de 3-0.

Dicha resolución debe conocerse la próxima semana, cuando ya se esté jugando la octava fecha del Apertura 2026 de la Liga Nacional, que tendrá partidos el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre.     

Comunicaciones jugó con seis futbolistas no nacidos en Guatemala

Kevin García, quien dirigió por primera vez al equipo mayor, cometió un error que le podría significar la pérdida del partido.

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