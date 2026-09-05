 Comunicaciones jugó con seis futbolistas extranjeros
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Comunicaciones jugó con seis futbolistas no nacidos en Guatemala

Kevin García, quien dirigió por primera vez al equipo mayor, cometió un error que le podría significar la pérdida del partido.

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Comunicaciones empató ante Mixco, pero podría perder en partido en la mesa
Comunicaciones empató ante Mixco, pero podría perder en partido en la mesa / FOTO: Alex Meoño
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Comunicaciones llegó a Mixco y logró salvar la derrota con un tanto de penal del cubano Karel Espino cuando el partido estaba en el minuto 90+4. Fue un empate (1-1) ante el equipo "Chicharronero" que quedó marcado por la polémica del Football Video Support (FVS) que no convalidó un gol lícito a favor de Mixco, pero que también es polémico por la infracción al reglamento de competencia por parte de los "Albos".

Tras el partido, los expertos en temas reglamentarios alzaron la voz en redes sociales y detallaron que Comunicaciones utilizó a seis extranjeros en el campo y cinco nacionales lo que rompe la regla del 6-5, es decir, seis nacionales en el campo y cinco extranjeros.

En el cuadro titular, comunicaciones utilizó a los guatemaltecos Fredy Pérez, Axel de la Cruz, Marco Domínguez, Kevin Grijalva, Nelso García, Diego Santis y Dewinder Bradley; y a los extranjeros Luis Nicolás Olivera (uruguayo), Jonathan Moncada (nicaragüense), Karel Espino (cubano) y Diron Reyes (cubano).

Comunicaciones evita la derrota en Mixco

El partido terminó siendo muy polémico tras la intervención del FVS.

La infracción a la regla 6-5

Comunicaciones, que hoy tuvo en la banca de forma interina a Kevin García, hizo su primera ventana de cambios al minuto 71 con dos variantes, y fue ahí donde cometió la infracción al reglamento de competencia.

El argentino Agustín Vuletich ingresó por Dewinder Bardley y el colombiano Omar Duarte por Axel de la Cruz. En ese momento, Comunicaciones tuvo en el campo a seis extranjeros (jugadores no nacidos en Guatemala) y a cinco nacionales, y con ello cometió el error que podría costarle la pérdida del partido.  

Seguramente el cuerpo técnico se percató de lo ocurrido, y al 81, cuatro minutos después de su primera ventana de cambio, realizó la segunda con un cambio: Retiró al nicaragüense Jonathan Moncada por Samuel Camacho, para dejar en ese momento a seis jugadores nacionales y cinco extranjeros. 

Modificaciones en el Reglamento de Competencia de la Liga Nacional 2025/26

La Liga Nacional presentó su nuevo reglamento para 2025/26 con cambios en descensos, uso de juveniles, extranjeros y fases finales.

Ahora le tocará a Deportivo Mixco presentar su denuncia respectiva ante el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Guatemala para que entre a conocer el caso y resuelva a su favor.

Comunicaciones perdería el partido 3-0 por alineación indebida, situación que le complicaría más esta etapa del Torneo Apertura 2026 donde los capitalinos marchan fuera de la zona de clasificación.

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Karel Espino celebrando en el estadio Santo Domingo de Guzmán - Alex Meoño

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