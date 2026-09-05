Resultado Mixco vs. Comunicaciones, fecha 7 Apertura 2026

Deportivo Mixco recibió este sábado por la tarde a Comunicaciones en el estadio Santo Domingo de Guzmán como parte de la fecha 7 del Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde el "Albo" afrontaba su primer duelo sin Marco Antonio Figueroa, destituido a inicios de semana, y que dejó su cargo al interino Kevin García.
Apertura 2026: Mixco 1-1 Comunicaciones
Los primeros ataques fueron para el conjunto visitante a través de Nelso García y Marco Domínguez, aunque los remates finales fueron desviados.
En el 14, Dairon Reyes cobró un tiro libre que daba para gol, pero el remate terminó siendo controlado con las manos por parte de Kevin Moscoso, y los "Cremas" seguían perdiendo oportunidades de gol.
Por su parte, Mixco atacó con disparos de Lynner García al 22 y Fernando Arce al 35, pero el gol no llegaba.
Kevin Moscoso tuvo tres buenas atajadas a una mano donde impidió el grito de gol de los "Cremas", dos de esas jugadas fueron obra de Axel de la Cruz. El portero local terminó siendo la gran figura del primer tiempo.
El FVS el gran protagonista en el segundo tiempo
Para la segunda mitad, la polémica llegó. Al 52, Mixco reclamó que un tiro de esquina y que tuvo desviación de Diego Santis había cruzado la línea de gol cuando Fredy Pérez intentó evitar la anotación. Tras la intervención del Football Video Support (FVS), el árbitro Bryan López señaló que el esférico no había cruzado el 100% de su circunferencia.
En el 64, vino otra polémica. Fernando Arce remata a puerta y en la trayectoria del balón Nicolás Martínez la desvía y termina pegando en el travesaño, luego llegó Esteban García y falla de forma increíble, aunque Mixco reclamó gol.
Los locales utilizaron su segunda tarjeta del FVS, y en esta oportunidad, López rectificó su decisión y dio gol al minuto 68. Tras el gol válido, Comunicaciones pidió el FVS por supuestamente una mano de Esteban García en la jugada del gol; y al 70, el réferi del partido dijo que no había existido infracción al reglamento y concedió el gol, que al final de cuenta terminó siendo de Esteban García.
En la recta final, una falta de Mixco sobre Comunicaciones le permitió a la visita un penal tras la intervención del FVS, y Karel Espino de forma extraordinaria igualó las acciones 1-1 dejando mal sabor a los mixqueños.