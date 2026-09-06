Resultado Cobán Imperial-Guastatoya, jornada 7 Apertura 2026

Guastatoya consiguió un valioso triunfo por 0-1 sobre Cobán Imperial este domingo en el Estadio Verapaz, en el encuentro correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol guatemalteco. El conjunto visitante se llevó los tres puntos en un partido de pocas emociones y mucha disputa, resultado que deja a los cobaneros en una situación complicada en la clasificación.
El encuentro estuvo marcado por las constantes interrupciones y las tarjetas, mientras las ocasiones claras de gol fueron escasas en ambas porterías. El FVS, además, tuvo un papel determinante al intervenir en dos acciones que terminaron con goles anulados, una para cada equipo. Guastatoya había celebrado primero gracias a Víctor Ávalos, pero la anotación fue invalidada por un fuera de lugar milimétrico que debió ser revisado mediante el sistema de video.
Guastatoya ganó en el tramo final del partido
La segunda acción polémica llegó justo antes del descanso. Delfino Álvarez había enviado el balón al fondo de la portería para adelantar a Cobán Imperial, pero Guastatoya reclamó una posición adelantada. Después de una extensa revisión, se determinó que Steven Paredes, ubicado detrás del guardameta y con un solo defensor por delante de él, se encontraba en fuera de lugar. De esta manera, el marcador permaneció sin goles hasta el complemento, manteniendo la incertidumbre en el Estadio Verapaz.
La definición llegó en la recta final. Al minuto 79, Jordy Aguilar aprovechó un contraataque y resolvió con mucha clase al colocar el balón lejos del alcance del guardameta para marcar el 0-1. La jugada volvió a ser revisada, esta vez por un posible penal sobre Thales Moreira en la acción previa, pero el árbitro determinó que no existió infracción y finalmente concedió la anotación.
Con la victoria, Guastatoya llegó a 12 puntos y se ubicó en el cuarto puesto tras siete jornadas, dentro de la zona de clasificación. Cobán Imperial, por su parte, quedó en el penúltimo lugar con apenas cuatro unidades, complicando todavía más su panorama en el Apertura 2026.