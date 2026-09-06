 Resultado Municipal vs. San Pedro, fecha 7 del Apertura 2026
Deportes

San Pedro se lleva un punto ante Municipal en El Trébol

Pese a no ganar en casa, Municipal sigue de líder en solitario del Apertura 2026.

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Acción de juego entre Municipal y San Pedro
Acción de juego entre Municipal y San Pedro / FOTO: Alex Meoño
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La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se cerró este domingo 6 de septiembre en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol con el duelo entre Municipal, segundo lugar, y San Pedro F. C., tercero de la competición. Pese a que el graderío no se llenó de aficionados, se reportó una muy buena cantidad de seguidores de los "Rojos", quienes esperaban que sus jugadores lo dieran todo en este partido, el cual, con un triunfo por 2-0, los llevaría al liderato del Apertura 2026.

Apertura 2026: Municipal 0-0 San Pedro 

Superada la primera media hora de juego, muy poco había que resaltar por el lado del campeón defensor, mientras que su rival, bien parado atrás, solo se le contabilizaba un tibio ataque.

La única jugada con gran peligro de gol, la protagonizó Erik López, que al 15 sacó un remate raso, pero que fue bien atajado por el portero Vander Cruz.

El primer tiempo cerró con cuatro amonestados: Renny Folleco (1) y German Águila (45) por los visitantes; José Carlos Martínez (31) y Jonathan Franco (36) por los locales.

Sin goles en El Trébol   

Para la segunda parte, los técnicos se vieron obligados a realizar variantes para cambiar la historia del juego. Municipal metió a dos hombres de refresco: César Archila y Pedro Altán, y le dio descanso a Elvi Elington y Jonathan Franco, respectivamente.

Vander Cruz era protagonista al 57 al evitar el gol de Pedro Altán tras una pared entre el "Flaco" Martínez y el propio Altán. Y en el 62, volaba y atajaba un tiro libre ejecutado por Cristian Hernández.  

Al 70, Alexis Barrientos estrelló una pelota en el travesaño e hizo temblar a todo Municipal.

Así se llegó a la recta final, con un San Pedro sin miedo al éxito y complicando al equipo local, por su parte, la afición roja alentaba a los suyos para que buscaran el triunfo en lo más tenso del partido.

En el minuto 87, fue expulsado José Martínez de Municipal por un codazo contra Alexis Barrientos. El "Mimado de la Afición" cerró con 10 jugadores.  

Municipal y San Pedro igualaron 0-0, y con eso el equipo de Mario Acevedo ocupa el liderato del Apertura 2026 con 16 puntos, superando por uno a Antigua, y los "Shecanos" son terceros con 13 unidades.

La octava fecha para los "Rojos" y los "Supergallos" será de la siguiente forma: San Pedro ante Mixco el miércoles 9 de septiembre a las 15:00 horas y el jueves 10 Municipal visita al Aurora en el estadio Cementos Progreso a las 15:00 horas.

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. San Pedro | Alex Meoño

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