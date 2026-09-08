El PSG inicia la defensa de su título en la Champions League

El París Saint-Germain -PSG- comenzará este miércoles la defensa de su corona en la Liga de Campeones, apenas meses después de conquistar nuevamente el máximo título europeo. El conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez recibirá en el Parque de los Príncipes al Slovan de Bratislava, que llegará bajo las órdenes de Yaya Touré y con los panameños César Blackman y Cristian Jesús Martínez entre sus filas.
El equipo parisino afronta este nuevo desafío con la obligación de dejar atrás cualquier exceso de confianza. Luis Enrique fue contundente en la previa y pidió a sus futbolistas no vivir del pasado: "El pasado es el pasado, hay que renovar el carné de conducir cada año". Para el técnico español, cada temporada representa una nueva oportunidad para demostrar que el equipo puede mantenerse en la élite.
El PSG va por el tricampeonato
El inicio de campaña en la Ligue 1, sin embargo, no ha sido el esperado. El PSG suma dos empates y una derrota, resultados que Luis Enrique calificó como un balance "catastrófico" si se analizan únicamente los números. No obstante, el entrenador considera que el rendimiento sobre el terreno de juego ha sido mejor de lo que refleja la clasificación y aseguró: "Hay cosas que mejorar, pero merecemos más puntos".
Frente al Slovan de Bratislava, el conjunto parisino parte como favorito, aunque Luis Enrique rechazó cualquier posibilidad de relajación. "Es la competición más difícil", advirtió el técnico, quien también recordó que la diferencia entre los principales aspirantes al título es mínima. El objetivo será comenzar con el pie derecho la defensa de una corona que el PSG conquistó por segunda vez consecutiva y demostrar, desde el primer partido, que sigue teniendo argumentos para reinar en Europa.
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