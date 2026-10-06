 Messi recibe el doctorado honoris causa de la UBA
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Messi recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires

Durante el acto, Messi expresó su sorpresa y orgullo por el reconocimiento, al considerar que se trata de una distinción inesperada en un ámbito distinto al deportivo.

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Messi recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires - AFA
Messi recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires / FOTO: AFA
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Lionel Messi recibió este martes el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una ceremonia realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza. La distinción llegó pocas horas antes de su último partido con la selección argentina, convirtiendo la jornada en un momento especialmente emotivo para el capitán de la Albiceleste.

Durante el acto, Messi expresó su sorpresa y orgullo por el reconocimiento, al considerar que se trata de una distinción inesperada en un ámbito distinto al deportivo. "Nunca me imaginé esto. Es un orgullo para mí poder haberlo recibido y poder decir que soy un doctor honorífico", afirmó el futbolista, quien recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti. La distinción fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la universidad, en reconocimiento a su trayectoria y a valores como la excelencia, la perseverancia y la humildad.

Más homenajes a Leo Messi

Yacobitti destacó la historia de esfuerzo y superación que ha acompañado la carrera del astro argentino y le dio la bienvenida a la institución con una frase que resumió la importancia del momento: "Bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi". El futbolista, además, reconoció que los nervios aumentaban conforme se acercaba el encuentro frente a Benín, previsto para disputarse en el estadio Monumental. Messi señaló que intentaría disfrutar al máximo una jornada que sabía que sería difícil y que el reconocimiento universitario hacía todavía más especial su despedida.

El encuentro ante Benín marcará el cierre de la etapa de Messi con la selección argentina, después de una trayectoria histórica con la camiseta nacional. El delantero, quien anunció su retiro de la Albiceleste el pasado 31 de agosto, disputó 207 partidos y marcó 125 goles, cifras que lo colocan como el máximo referente estadístico del combinado argentino. Así, antes de afrontar su último compromiso internacional, Messi sumó a su extraordinaria carrera un reconocimiento académico que destaca no solo sus logros deportivos, sino también los valores que ha proyectado dentro y fuera de las canchas.

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Lionel Messi será homenajeado en Argentina - EFE

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