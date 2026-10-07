 Pedro, campeón del mundo en 2010, anuncia su retiro
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Pedro Rodríguez, campeón del mundo en 2010, anuncia su retiro

Pedro Rodríguez fue protagonista de la época dorada del Barcelona y encontró en el fútbol italiano su último gran escalón antes de poner fin a una carrera llena de títulos y momentos inolvidables.

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Se retira Pedro Rodríguez, campeón del mundo con España en 2010 - FIFA
Se retira Pedro Rodríguez, campeón del mundo con España en 2010 / FOTO: FIFA
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Pedro Rodríguez anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional a los 39 años, poniendo punto final a una carrera marcada por los títulos, los grandes escenarios y momentos inolvidables. El delantero tinerfeño eligió el Camp Nou, el estadio donde comenzó a construir su historia con el Barcelona, para comunicar su decisión a través de un emotivo vídeo. "Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento", expresó Pedro, quien aprovechó el mensaje para repasar los capítulos más importantes de una trayectoria que se extendió durante casi dos décadas.

Su consolidación llegó con el Barcelona de Pep Guardiola, al que se incorporó al primer equipo con apenas 20 años después de formarse en Tenerife. Con el conjunto azulgrana vivió una de las épocas más exitosas de la historia de la institución y conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Además, alcanzó un hito inédito al convertirse en el primer futbolista en marcar en todas las competiciones que disputó su equipo durante una misma temporada. "Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo", recordó el atacante, quien también dejó claro que su vínculo con el club permanecerá intacto: "El meu cor siempre será culé".

El trabajo silencioso de Pedro Rodríguez

La historia de Pedro también estuvo ligada a la selección española, con la que alcanzó la cima del fútbol internacional. Formó parte del equipo que se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y fue titular en la histórica final frente a Países Bajos. Dos años después, también celebró la conquista de la Eurocopa 2012. Tras cerrar su etapa en el Barcelona en 2015, el atacante emprendió nuevos desafíos en el Chelsea de Inglaterra y posteriormente en Italia, donde defendió las camisetas de la Roma y el Lazio. "Italia me ha tocado el cuore. Llegué como un veterano y me trataron como un hijo", señaló Pedro al recordar su experiencia en el fútbol italiano.

Su último capítulo lo escribió en el Lazio, club al que llegó en la temporada 2021-2022 después de un breve paso por la Roma. En el conjunto romano asumió un papel importante dentro del vestuario y demostró que su capacidad goleadora seguía vigente pese al paso de los años. En la campaña 2024-2025 firmó una de sus mejores temporadas recientes, con diez goles en la Serie A y cuatro en la Liga Europa. Ahora, Pedro Rodríguez cierra una carrera en la que conquistó prácticamente todos los grandes títulos que un futbolista puede aspirar a ganar y deja como legado no solo sus trofeos y registros, sino también el recuerdo de un jugador decisivo, trabajador y protagonista de una de las etapas más brillantes del fútbol español y del Barcelona.

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