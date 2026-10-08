 Romário apoya a Cristiano por abandonar concentración
Deportes

Romário apoya a Cristiano por abandonar la concentración de Portugal

El exseleccionado brasileño aseguró que él habría hecho lo mismo que el futbolista portugués.

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Romário apoya a Cristiano Ronaldo
Romário apoya a Cristiano Ronaldo / FOTO: EFE
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El exdelantero brasileño Romário, campeón mundial en 1994, salió en defensa de Cristiano Ronaldo y afirmó que él también hubiera abandonado la concentración de la selección portuguesa, si el técnico Jorge Jesus no hubiera cumplido con lo pactado.

"Yo también habría hecho lo mismo. Sólo que antes le habría mandado a tomar por culo, pero yo me habría largado, seguro. Creo que ese fue el error de Cristiano: haberse ido sin haber mandado al tipo al carajo", dijo el astro brasileño en una entrevista con 'Charla Podcast'.

El exjugador del Barcelona y Valencia definió a Cristiano como "un tipo bien objetivo", aunque también elogió a Jorge Jesus, un entrenador "increíble" que ayudó al Flamengo a "ser más grande".

Sin embargo, considera que el preparador portugués fue deshonesto, si es cierto que no cumplió su palabra con el exdelantero del Real Madrid.

"Hermano, cuando alguien no cumple contigo, lo pactado no sale caro. Un apretón de manos vale más que cualquier cosa. Si alguien no cumple, es una persona deshonesta. Si pasó lo que dijo Ronaldo, Ronaldo tiene razón", opinó.

Romário justifica la decisión de Cristiano Ronaldo 

Romário justificó así la drástica decisión de "CR7" de abandonar la concentración el 30 de septiembre, después de "pasar vergüenza una vez" al calentar en la banda y no salir a jugar durante el partido de Liga de Naciones contra Noruega.

"¿Para qué pasar vergüenza una segunda vez? Mejor largarse. Algunas de las cosas que habían acordado que dijera en la rueda de prensa, no dijo una mierda", manifestó.

En consecuencia, sospecha que Cristiano Ronaldo "sintió que estaba siendo despreciado, que no tenía ninguna relevancia y se fue".

El atacante del Al-Nassr dejó por sorpresa la concentración de la selección portuguesa, en mitad de la Liga de las Naciones, después de una rueda de prensa de Jorge Jesus en la que abordó su suplencia frente a Noruega en Oslo (1-2).

El capitán calentó durante media hora durante ese encuentro, pero no llegó a jugar un solo minuto, provocando un terremoto deportivo en su selección.

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Romário habló de la salida de la concentración de Portugal de Cristiano Ronaldo - EFE

*Información EFE.

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