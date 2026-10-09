Polémica por show de drones en despedida de Messi: respuesta

La empresa aseguradora respondió a las críticas que generó el espectáculo de drones durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La polémica surgió luego de que una proyección publicitaria y una imagen que mostraba al futbolista pateando con la pierna derecha provocaran burlas y cuestionamientos en redes sociales.
Llenamos el cielo de luces y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias por siempre, capitán", publicó Sancor Seguros en sus redes sociales, en un mensaje dirigido al astro argentino.
Aunque la aseguradora publicó un mensaje en el que reconoció que había escuchado los reclamos, no ofreció una disculpa formal ni explicó los detalles del espectáculo que provocaron el malestar.
Desde reclamos hasta memes
La reacción de la compañía llegó después de que aficionados cuestionaran la presencia de publicidad durante el espectáculo. En lugar de proyectar únicamente imágenes de Messi o frases para reconocer su trayectoria con la selección, los drones mostraron el nombre de la aseguradora, lo que desató una ola de comentarios negativos.
Otro detalle que aumentó las críticas fue una de las figuras proyectadas en el cielo, que aparentemente mostraba a Messi rematando con la pierna derecha, pese a que el delantero es reconocido por su habilidad con la izquierda.
Las reacciones también alcanzaron a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), a quien usuarios cuestionaron por la presencia de publicidad en un momento dedicado a despedir al capitán argentino. Algunos internautas incluso manifestaron su intención de cancelar los seguros contratados con la empresa.
La publicación también recibió comentarios negativos y se sumó a la ola de memes que circuló tras el evento, en medio del debate sobre la organización de la despedida de Messi de la selección argentina.