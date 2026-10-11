Fallece Wilfredo Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño

El boxeo mundial está de luto por la muerte de Wilfredo "Bazooka" Gómez, una de las máximas leyendas del pugilismo puertorriqueño, quien falleció a los 69 años. El excampeón mundial, recordado por su extraordinario poder de pegada y una trayectoria que lo convirtió en un referente del deporte, murió la noche del sábado, según confirmó su hijo Wilfredo Gómez a la cadena Telemundo. El histórico peleador permanecía hospitalizado desde hacía dos semanas debido a complicaciones respiratorias. Con su partida, Puerto Rico pierde a uno de sus grandes ídolos deportivos, cuyo legado trascendió generaciones.
Nacido el 29 de octubre de 1956 en San Juan, Gómez, conocido también como "El Niño de Las Monjas", construyó una carrera excepcional tanto en el boxeo aficionado como en el profesional. Representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y alcanzó la gloria internacional dos años después, al conquistar la medalla de oro en el primer Campeonato Mundial de Boxeo, celebrado en La Habana. Posteriormente, dio el salto al profesionalismo y se proclamó campeón mundial en tres divisiones: supergallo, pluma y superpluma, una hazaña que consolidó su lugar entre los grandes exponentes de este deporte.
Wilfredo Gómez, leyenda del boxeo
Su consagración llegó el 21 de mayo de 1977, cuando derrotó por nocaut en el duodécimo asalto al surcoreano Dong Kyun Yum, en el coliseo Roberto Clemente de San Juan, para conquistar el título mundial supergallo. A partir de entonces, inició una impresionante racha de triunfos por la vía rápida que incluyó una victoria sobre el mexicano Carlos Zárate, otro integrante del Salón de la Fama Internacional del Boxeo. Gómez estableció una marca de 17 defensas consecutivas de un título mundial ganadas por nocaut, un registro que lo convirtió en una figura histórica del pugilismo. Su invicto terminó el 21 de septiembre de 1981, cuando cayó ante el mexicano Salvador Sánchez en Las Vegas. La esperada revancha nunca se celebró debido a la muerte de Sánchez en un accidente automovilístico al año siguiente.
Gómez puso fin a su carrera en 1987, después de vencer por nocaut técnico a Mario Salazar en el segundo asalto. Se retiró con un récord de 44 victorias, tres derrotas y un empate, además de 42 triunfos por nocaut, cifras que reflejan su contundencia sobre el cuadrilátero. Su trayectoria le abrió las puertas del Salón de la Fama Internacional del Boxeo y le valió nuevos reconocimientos, entre ellos el título de "Campeón Honorífico" de la Organización Mundial de Boxeo, otorgado en julio de 2018.
Más allá de sus títulos y récords, "Bazooka" Gómez deja una huella imborrable en la historia del deporte puertorriqueño y mundial, como símbolo de una época dorada del boxeo y uno de los nombres que siempre estarán presentes en la memoria de los aficionados.