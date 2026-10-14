Resultado Marquense vs. Mixco por el Apertura 2026

Deportivo Marquense y Deportivo Mixco continuaron este miércoles 14 de octubre con la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional en el estadio Marquesa de la Ensenada, el cual, fue testigo de un primer tiempo lleno de polémica en un penal concedido a los locales.
Apertura 2026: Marquense 1-1 Mixco
El partido en el occidente del país comenzó con gol a favor de los visitantes. Cristian Jiménez aprovechó una jugada para definir el 0-1 al minuto 4 de iniciado el partido. Ese gol de camerino trajo abajo los planes que había hecho Julio Naya, el técnico de los "Leones Amarillos".
Al 33 vino la polémica. Francisco Grande fue empujado por Allen Yanes y el árbitro en primera instancia marcó penal, y posteriormente reculó. Ante ello, el cuerpo técnico de Marquense pidió la revisión de la jugada en el Football Video Support (FVS).
El árbitro Cristopher Corado tardó más de siete minutos para determinar que sí era infracción (empujón) de Allen Yanes sobre Francisco Grande y por consecuencia marcó penal para los locales. La polémica vino ya que junto a la sanción de la pena máxima al 40, el central expulsó al jugador del cuadro "Chicharronero".
Mixco se quedaba con 10 jugadores y un penal en contra, pero ocurrió lo impensable: Kevin Moscoso atajó al 42 el remate de David Chuc y ayudado del travesaño, de forma milagrosa se salvaban los mixqueños.
Tras la expulsión de Yanes, el técnico Fabricio Benítez movió a su equipo y le dio ingreso a Diego Méndez y el sacrificado fue José Can en el 43.
Marquense logra el empate
Carlos Santos al 61 tuvo la oportunidad de igualar el partido, pero una atajada a una mano de Kevin Moscoso con la ayuda del paral evitó que los locales gritaran gol del empate en dicha acción.
Víctor Alexis Matta cometió una falta a un rival tras una barrida fuerte y el árbitro lo amonestó, pero Mixco pidió el FVS para buscar su expulsión, situación que le fue adversa ya que el árbitro Cristopher Corado mantuvo su decisión inicial.
El partido llegaba a su recta final, y al 78, Erick Sánchez, quien había ingresado en el segundo tiempo, logró convertir y decretar el empate 1-1 para los locales.
En la tabla de posiciones, Marquense llegó a 21 puntos y Mixco a 20, y ambos esta noche están en el top 6, pero mañana con un triunfo de Xelajú, el que saldrá de la zona VIP será el cuadro mixqueño.
Para la fecha 15, Marquense y Mixco serán locales el domingo 18 de octubre, los "Leones Amarillos del Occidente" recibirán a Suchitepéquez y los "Chicharroneros" a Cobán Imperial.
Así va la jornada 14
- Comunicaciones 1-2 Aurora: Paolo Dantaz (21) / Luis Aguilar (31) y Héctor Morales (37)
- Guastatoya 1-1 Antigua: Javier Estrada (59) / Agustín Maziero (13)
- Marquense 1-1 Mixco: Erick Sánchez (78) / Cristian Jiménez (4)
- Xelajú vs. Malacateco: Jueves 18 de octubre a las 12:00 horas
- Cobán Imperial vs. Municipal: Jueves 18 de octubre a las 15:00 horas
- Suchitepéquez vs. San Pedro: Jueves 18 de octubre a las 19:00 horas.