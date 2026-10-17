Previa de la fecha 17 de la Liga Primera División

Este sábado 17 y domingo 18 de octubre, la Liga de Futbol Primera División de Guatemala jugará la jornada 17, la penúltima antes de celebrarse el cierre de la fase regular y quedar establecidos qué equipos lucharán por el título del Torneo Apertura 2026 y con ello automáticamente asegurar el 50 % del ascenso a la Liga Nacional al finalizar la temporada 2026-2026.
El grupo A es el que se juega mucho en estas dos últimas jornadas que restan, la 17 y la 18, a diferencia del grupo B donde prácticamente ya están los seis equipos clasificados a ronda final y solo se deben establecer su posición final en la tabla.
Así la situación en el grupo A
Huehuetecos con 30 puntos y Aguacatán con 27 puntos son primero y segundo, respectivamente, y ambos buscar clasificar en esta fecha a la ronda directa de los cuartos de final. Para ello deben ganar sus respectivos partidos ante Amatitlán y Quiché, sucesivamente, y esperar una falla de Juventud Copalera, que también podría asegurar presencia en los playoffs hacia los cuartos de final con un triunfo.
Huehuetecos y Aguacatán se perfilan para ir directamente a la ronda de los cuartos de final. Juventud Copalera (25 puntos) y Coatepeque (23 puntos) están cerca de obtener dos de los cuatro boletos para los playoffs.
En tanto, Santa Lucía Cotzumalguapa, Iztapa y Gomerano (todos del departamento de Escuintla), y Quiché pelearán en las dos últimas fechas únicamente por dos plazas a ronda final.
- Sábado 17 de octubre: Aguacatán vs. Quiché (19:15 horas)
- Domingo 18 de octubre: Santa Lucía Cotzumalguapa vs. Iztapa (11:00 horas), Gomerano vs. Coatepeque (11:00 horas), Huehuetecos vs. Amatitlán (19:00 horas) y Chichicasteco vs. Juventud Copalera (20:00 horas)
Así la situación en el grupo B
En el grupo B, Nueva Santa Rosa con 36 puntos está a un paso de ser cuartofinalista, y los equipos Sacachispas con 35 puntos y Mictlán con 33 puntos lucharán por ser el segundo cuartofinalista de forma directa. El otro irá al playoff.
Sayaxché, Fraijanes y San Benito prácticamente ya están clasificados a la ronda del playoff y solo deberán definir su mejor posición.
Achuapa, con 17 puntos, necesita dos triunfos con buena renta de goles, y esperar que San Benito pierda sus dos últimos duelos con marcadores amplios para meterse en el último suspiro a la ronda de repechajes hacia cuartos de final.
- Sábado 17 de octubre: Champ’s Guatemala vs. Fraijanes (15:00 horas), San Benito vs. Sayaxché (19:00 horas) y Chiquimulilla vs. Achuapa (19:00 horas)
- Domingo 18 de octubre: Mictlán vs. AFF Guatemala (11:00 horas) y Sacachispas vs. Nueva Santa Rosa (18:00 horas).