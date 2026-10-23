Vincent Kompany es hospitalizado tras sufrir un colapso

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad alemana este viernes, después de sufrir un colapso tras una sesión de entrenamiento. La noticia fue difundida inicialmente por medios locales y, minutos más tarde, confirmada por el propio club bávaro, que ofreció detalles sobre el estado de su técnico y las medidas adoptadas ante la situación.
A través de un comunicado oficial, el Bayern informó que Kompany tuvo que acudir a un centro médico después de sufrir el colapso mientras observaba un entrenamiento del equipo filial, el FC Bayern Amateure. El técnico belga se encontraba siguiendo las actividades de la segunda plantilla cuando presentó el problema de salud que motivó su traslado al hospital.
Kompany será sometido a más exámenes médicos
El club también explicó que el entrenador será sometido a una serie de exámenes médicos exhaustivos y permanecerá bajo supervisión de los especialistas. Mientras se determina su evolución, los integrantes de su cuerpo técnico asumirán la responsabilidad de dirigir los entrenamientos y las actividades deportivas del equipo. Por el momento, la entidad no ha ofrecido más detalles sobre las causas del colapso ni ha precisado cuándo podría reincorporarse Kompany a sus funciones.
La situación genera incertidumbre de cara al próximo compromiso del Bayern Múnich, que tiene previsto enfrentarse al Friburgo este domingo 25 de octubre, a las 10:30 horas de Guatemala. La presencia de Kompany en el banquillo dependerá de su evolución médica y de las indicaciones de los profesionales que lo atienden. En caso de que no pueda dirigir al conjunto bávaro, sus asistentes se encargarían de conducir al equipo durante el encuentro correspondiente a la Bundesliga.