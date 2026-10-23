 Vincent Kompany es hospitalizado tras sufrir un colapso
Deportes

Vincent Kompany, técnico del Bayern, es hospitalizado tras sufrir un colapso

El entrenador del Bayern Múnich permanece bajo atención médica después de sufrir un colapso mientras observaba una sesión de entrenamiento del equipo filial.

Compartir:
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich - EFE
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad alemana este viernes, después de sufrir un colapso tras una sesión de entrenamiento. La noticia fue difundida inicialmente por medios locales y, minutos más tarde, confirmada por el propio club bávaro, que ofreció detalles sobre el estado de su técnico y las medidas adoptadas ante la situación.

A través de un comunicado oficial, el Bayern informó que Kompany tuvo que acudir a un centro médico después de sufrir el colapso mientras observaba un entrenamiento del equipo filial, el FC Bayern Amateure. El técnico belga se encontraba siguiendo las actividades de la segunda plantilla cuando presentó el problema de salud que motivó su traslado al hospital.

Kompany será sometido a más exámenes médicos

El club también explicó que el entrenador será sometido a una serie de exámenes médicos exhaustivos y permanecerá bajo supervisión de los especialistas. Mientras se determina su evolución, los integrantes de su cuerpo técnico asumirán la responsabilidad de dirigir los entrenamientos y las actividades deportivas del equipo. Por el momento, la entidad no ha ofrecido más detalles sobre las causas del colapso ni ha precisado cuándo podría reincorporarse Kompany a sus funciones.

La situación genera incertidumbre de cara al próximo compromiso del Bayern Múnich, que tiene previsto enfrentarse al Friburgo este domingo 25 de octubre, a las 10:30 horas de Guatemala. La presencia de Kompany en el banquillo dependerá de su evolución médica y de las indicaciones de los profesionales que lo atienden. En caso de que no pueda dirigir al conjunto bávaro, sus asistentes se encargarían de conducir al equipo durante el encuentro correspondiente a la Bundesliga.

Foto embed
Vincent Kompany es nuevo entrenador del Bayern Múnich -

En Portada

Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospitalt
Nacionales

Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospital

10:19 AM, Oct 23
¡Oportunidad laboral! Realizan feria de empleo para vacacionistast
Nacionales

¡Oportunidad laboral! Realizan feria de empleo para vacacionistas

09:29 AM, Oct 23
Carlos Grávez engalana la Vuelta a Guatemala con sus mascotast
Deportes

Carlos Grávez engalana la Vuelta a Guatemala con sus mascotas

08:01 AM, Oct 23
Video capta el momento en que motoladrón dispara contra conductor en pleno tráfico de la zona 7t
Nacionales

Video capta el momento en que motoladrón dispara contra conductor en pleno tráfico de la zona 7

08:34 AM, Oct 23
Vincent Kompany, técnico del Bayern, es hospitalizado tras sufrir un colapsot
Deportes

Vincent Kompany, técnico del Bayern, es hospitalizado tras sufrir un colapso

10:42 AM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalLiga de NacionesPNCEstados UnidosJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar