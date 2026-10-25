 Neymar es expulsado por taparse la boca en pleno partido
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Neymar es expulsado por taparse la boca en pleno partido

El astro brasileño reconoció que se equivocó tras el incidente que provocó su expulsión frente al Bahía, aunque también consideró que su rival exageró lo sucedido.

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Neymar, futbolista del Santos FC de Brasil - EFE
Neymar, futbolista del Santos FC de Brasil / FOTO: Agencia EFE
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Neymar protagonizó una polémica este sábado al ser expulsado con tarjeta roja directa durante el encuentro entre Santos y Bahía, correspondiente a la jornada 32 del Campeonato Brasileño. El delantero recibió la sanción después de cubrirse la boca con una mano mientras discutía con Rodrigo Nestor, centrocampista del conjunto de Salvador, en una acción que fue revisada por el VAR.

El incidente ocurrió en el círculo central, instantes antes del inicio de la segunda mitad, cuando ambos futbolistas retomaron una discusión que ya había tenido un primer capítulo durante el primer tiempo. Nestor acudió al árbitro para denunciar el comportamiento del brasileño y, antes de que se reanudara el juego, el colegiado recibió el aviso del VAR. Tras observar las imágenes de Neymar tapándose la boca, decidió mostrarle la roja directa, al considerar que el gesto entraba en el supuesto contemplado por la normativa aplicada en el fútbol brasileño.

Pese a la expulsión de Neymar, Santos se llevó un empate

La tensión entre ambos jugadores había quedado de manifiesto durante el descanso, cuando Nestor criticó públicamente al atacante del Santos en declaraciones a SporTV. Según su relato, intentó saludar a Neymar, pero este respondió lanzándole el balón al cuerpo. El centrocampista también aseguró que recibió comentarios ofensivos y calificó la actitud del exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) como una falta de respeto hacia su persona y hacia la camiseta del Bahía.

Aunque reconoció su admiración por Neymar como futbolista, sostuvo que su comportamiento en esta ocasión no estuvo a la altura. Por su parte, el delantero admitió posteriormente que se equivocó, aunque consideró que su rival exageró al dirigirse al árbitro antes de que él terminara de hablar.

Pese a quedarse con diez hombres, el Santos consiguió rescatar un empate 1-1 gracias al gol de Luan Peres en el minuto 93, después de que Luciano Juba adelantara al Bahía. El partido también estuvo condicionado por un fuerte temporal que dejó numerosos charcos sobre el césped de Vila Belmiro y dificultó considerablemente el desarrollo del juego. Sin embargo, la expulsión de Neymar terminó por convertirse en uno de los episodios más llamativos de la jornada, al reabrir el debate sobre la aplicación de las medidas disciplinarias ante gestos que pueden dificultar la identificación de expresiones ofensivas durante una confrontación entre futbolistas.

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Neymar celebrando gol ante Chapecoense - Santos

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