¡El inglés Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026!

En una noche histórica en el London Palladium, Harry Kane se coronó ganador del Balón de Oro 2026, convirtiéndose en el quinto inglés en alzar el prestigioso trofeo y el primero desde Michael Owen en 2001. El delantero del Bayern Múnich y capitán de la selección inglesa superó a favoritos como Kylian Mbappé y Lamine Yamal en una de las votaciones más reñidas de los últimos años.
Kane protagonizó una temporada 2025/2026 extraordinaria. Con el Bayern logró el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania, y se consagró máximo goleador de la liga alemana y de Europa. Según las cifras, anotó alrededor de 60 goles en poco más de 50 partidos en todas las competiciones, una marca solo superada históricamente por Lionel Messi en una sola campaña.
Su capacidad de finalización, visión de juego y liderazgo fueron determinantes para que el equipo bávaro dominara en Alemania.
Con Inglaterra, el ‘9’ fue figura clave en el Mundial 2026, donde los "Three Lions" alcanzaron las semifinales. Kane terminó como uno de los máximos anotadores del torneo y reforzó su estatus como referente absoluto del futbol inglés.
Más sobre Harry Kane
La ceremonia, celebrada por primera vez fuera de Francia en homenaje a Stanley Matthews (primer ganador en 1956), congregó a las grandes estrellas del futbol mundial.
Kane se convierte también en el primer jugador del Bayern en ganar el Balón de Oro en 45 años, desde los tiempos de Karl-Heinz Rummenigge.
El triunfo de Kane cierra un ciclo de dominio de jugadores de otras nacionalidades y reafirma el valor del goleador clásico en la era moderna.
A sus 33 años, el inglés demuestra que la consistencia y la efectividad siguen siendo decisivas. Inglaterra celebra a su nuevo ídolo, mientras el futbol mundial reconoce al mejor jugador de la temporada 2025/2026.
Los últimos ganadores del Balón de Oro
|Año
|Ganador
|Club
|2026
|Harry Kane (ING)
|Bayer Múnich
|2025
|Ousmane Dembélé (FRA)
|Paris Saint-Germain
|2024
|Rodri (ESP)
|Manchester City
|2023
|Lionel Messi (ARG)
|Inter Miami
|2022
|Karim Benzema (FRA)
|Real Madrid
|2021
|Lionel Messi (ARG)
|Paris Saint-Germain