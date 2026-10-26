Guatemala cierra la fase de grupos Mundial y Festival Sub-15

La selección Sub-15 de Guatemala cerró la fase de grupos de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputa en Azerbaiyán, con una jornada de contrastes. En su penúltimo compromiso se impuso 3-2 a Honduras en un partido intenso y equilibrado, en el que la Azul y Blanco demostró carácter y capacidad para reaccionar. Horas más tarde, en el cierre del Grupo P, cayó 1-2 ante Guinea, un rival que aprovechó mejor sus oportunidades y se quedó con los tres puntos.
Con estos resultados, Guatemala finalizó en el segundo lugar del Grupo P, con 10 puntos y una diferencia de goles de +11. Superó a Honduras —también con 10 unidades— gracias al enfrentamiento directo, en el que se impuso por 3-2. Guinea se quedó con el primer puesto (13 puntos), mientras que Canadá ocupó la cuarta plaza. El criterio de desempate por el duelo particular resultó determinante para asegurar la posición de la Bicolor en un grupo muy competido.
Lo que viene para Guatemala
Al terminar segunda de su sector, la selección guatemalteca clasificó a la División 2 del torneo (posiciones 33 a 64 del ranking general). En esta fase de rendimiento, todos los equipos continúan compitiendo y disputarán una serie de partidos adicionales dentro de su nivel. El formato, que agrupa a las selecciones según el lugar obtenido en la fase de grupos, permite que cada equipo pelee por el título de su respectiva división, con el ganador de la División 1 reconocido como campeón absoluto del festival.
Esta experiencia representa un paso importante para los jóvenes nacidos en 2011 y 2012. El exigente calendario, el formato de fútbol 8 y los enfrentamientos ante estilos distintos han ofrecido minutos de competición de alto nivel. Más allá del resultado ante Guinea, la victoria sobre Honduras y el segundo lugar del grupo dejan una base sólida de crecimiento competitivo para el desarrollo del fútbol base en Guatemala.