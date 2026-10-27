Rival de Guatemala para la próxima ronda del Mundial sub-15

La Selección Sub-15 de Guatemala ya conoce a su próximo rival en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. La Bicolor se enfrentará a Uzbekistán en los dieciseisavos de final de la División B, luego de concluir la fase de grupos del certamen que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.
El combinado guatemalteco, dirigido por Edgar Cotto, terminó en el segundo lugar del Grupo P tras vencer 3-2 a Honduras y perder 1-2 frente a Guinea en el último día de la fase de grupos. Estos resultados le permitieron continuar en la competencia, aunque ahora deberá disputar la División B, en la que los equipos luchan por definir las posiciones comprendidas entre el puesto 33 y el 64 del torneo.
Lo que viene para Guatemala
El encuentro entre Guatemala y Uzbekistán está programado para las 2:45 de la madrugada de este miércoles 28 de octubre, hora de Guatemala, y se jugará en Bakú. El compromiso representa una nueva oportunidad para que los juveniles guatemaltecos busquen avanzar de ronda, de ganar su llave, en octavos de final la Azul y Blanco enfrentaría al ganador de la serie entre Irak vs. Madagascar.
La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 se celebra por primera vez en Azerbaiyán, del 24 al 30 de octubre. El certamen presenta un formato particular de fútbol ocho, con partidos de dos tiempos de 20 minutos, y permite que las selecciones continúen compitiendo después de la fase de grupos mediante distintas divisiones. De esta manera, Guatemala tendrá un nuevo desafío ante Uzbekistán con la intención de seguir sumando experiencia y representar al país de la mejor manera.