Fallece la madre de Lionel Scaloni, seleccionador argentino

Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, falleció a los 74 años, según confirmó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La noticia ha generado muestras de solidaridad hacia el entrenador, quien atraviesa un difícil momento personal junto a sus seres queridos.
La federación argentina expresó sus condolencias a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que manifestó su apoyo al técnico y a toda su familia. "El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", señaló la AFA, que envió el pésame en nombre de la institución y de su presidente, Claudio Tapia.
Argentina muestra solidaridad con Scaloni
De acuerdo con medios de comunicación argentinos, Eulalia Marzetti falleció el martes en Pujato, localidad de la provincia de Santa Fe donde nació Scaloni. La madre del seleccionador padecía una enfermedad desde 2021, situación que el propio entrenador había mencionado públicamente durante una rueda de prensa previa a un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. En aquella ocasión, el técnico reconoció la preocupación que vivía por la salud de su madre y admitió que no tenía la cabeza puesta en la cita mundialista.
A pesar de las dificultades personales, Scaloni continuó al frente de una selección argentina que alcanzó una etapa histórica bajo su dirección. En 2021, después de conquistar la Copa América, el entrenador dedicó el título a su madre, en una de las primeras grandes alegrías de su exitoso ciclo. Posteriormente, condujo a la Albiceleste a ganar la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar ese mismo año y la Copa América de 2024, consolidando una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más importantes del fútbol argentino reciente.