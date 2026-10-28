 La Copa del Rey suspende su jornada por el trágico accidente
Deportes

La Copa del Rey suspende su jornada por el trágico accidente ferroviario

La RFEF suspendió los 24 partidos de la Copa del Rey previstos para este miércoles tras el trágico accidente ferroviario en Toledo, que dejó decenas de fallecidos.

Compartir:
Trofeo de la Copa del Rey - EFE
Trofeo de la Copa del Rey / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de los 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que estaban programados para este miércoles 28 de octubre, como muestra de respeto y solidaridad tras el grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que ha dejado al menos 30 personas fallecidas. La decisión afecta a todos los encuentros previstos para la tarde y noche de esta jornada, en una medida motivada por la magnitud de la tragedia.

A través de un comunicado oficial, el organismo rector del fútbol español expresó su consternación por lo sucedido y trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas. "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia", señaló la RFEF, que también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para brindar ayuda a los afectados. Además, informó que en los próximos días dará a conocer la nueva programación y los horarios definitivos de los partidos aplazados.

La Copa del Rey se solidariza con los fallecidos

La suspensión modifica el calendario de una eliminatoria que reúne a clubes de distintas categorías del fútbol español y que tenía previsto disputar encuentros como Anaitasuna-Alavés, Tarancón-Levante, Alcoyano-Mallorca, Navalcarnero-Betis, Salamanca-Celta y Tavernes-Valencia, entre otros.

La medida también se suma a la cancelación del acto previsto para este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, en el que se iba a formalizar la firma y renovación de Jesús Velasco como seleccionador español de fútbol sala, después de conquistar el Campeonato de Europa de 2026.

Por su parte, LaLiga también expresó su pesar por el accidente ferroviario y envió un mensaje de apoyo a los familiares de los fallecidos, así como a las personas heridas y afectadas. Mientras las autoridades atienden las consecuencias de la tragedia, el fútbol español se ha unido a las muestras de solidaridad, a la espera de que la RFEF confirme las nuevas fechas para los encuentros suspendidos. La jornada de este miércoles queda así marcada por el luto y la conmoción provocados por el siniestro en Toledo.

Foto embed
Accidente ferroviario en Toledo, España, deja decenas de muertos - Agencia EFE

En Portada

Dos personas mueren en ataque armado en la zona 5t
Nacionales

Dos personas mueren en ataque armado en la zona 5

06:39 AM, Oct 28
Accidente de trenes en España: Cifra de muertos supera los 60t
Internacionales

Accidente de trenes en España: Cifra de muertos supera los 60

07:31 AM, Oct 28
La Copa del Rey suspende su jornada por el trágico accidente ferroviariot
Deportes

La Copa del Rey suspende su jornada por el trágico accidente ferroviario

07:04 AM, Oct 28
Motorista muere en accidente en zona 11 de Mixcot
Nacionales

Motorista muere en accidente en zona 11 de Mixco

07:16 AM, Oct 28
Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España t
Internacionales

Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España

07:26 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar