La Copa del Rey suspende su jornada por el trágico accidente

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de los 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que estaban programados para este miércoles 28 de octubre, como muestra de respeto y solidaridad tras el grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que ha dejado al menos 30 personas fallecidas. La decisión afecta a todos los encuentros previstos para la tarde y noche de esta jornada, en una medida motivada por la magnitud de la tragedia.
A través de un comunicado oficial, el organismo rector del fútbol español expresó su consternación por lo sucedido y trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas. "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia", señaló la RFEF, que también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para brindar ayuda a los afectados. Además, informó que en los próximos días dará a conocer la nueva programación y los horarios definitivos de los partidos aplazados.
La Copa del Rey se solidariza con los fallecidos
La suspensión modifica el calendario de una eliminatoria que reúne a clubes de distintas categorías del fútbol español y que tenía previsto disputar encuentros como Anaitasuna-Alavés, Tarancón-Levante, Alcoyano-Mallorca, Navalcarnero-Betis, Salamanca-Celta y Tavernes-Valencia, entre otros.
La medida también se suma a la cancelación del acto previsto para este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, en el que se iba a formalizar la firma y renovación de Jesús Velasco como seleccionador español de fútbol sala, después de conquistar el Campeonato de Europa de 2026.
Por su parte, LaLiga también expresó su pesar por el accidente ferroviario y envió un mensaje de apoyo a los familiares de los fallecidos, así como a las personas heridas y afectadas. Mientras las autoridades atienden las consecuencias de la tragedia, el fútbol español se ha unido a las muestras de solidaridad, a la espera de que la RFEF confirme las nuevas fechas para los encuentros suspendidos. La jornada de este miércoles queda así marcada por el luto y la conmoción provocados por el siniestro en Toledo.