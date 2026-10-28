Motorista muere en accidente en zona 11 de Mixco

Un motorista falleció como resultado de un accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este miércoles, 28 de octubre, en la 14 avenida del bulevar principal de Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco, Guatemala.
Los Bomberos Municipales de Chinautla dieron a conocer que movilizaron unidades de emergencia tras recibir reportes sobre el incidente. En el lugar, localizaron al conductor debajo de un camión tipo cisterna y en estado inconsciente.
Al hacer la evaluación correspondiente, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que presentaba.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.