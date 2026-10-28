 Cuatro heridos tras volcar patrulla de PNC en Quetzaltenango
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Cuatro heridos tras volcar patrulla de PNC en Quetzaltenango

El accidente se registró en Colomba Costa Cuca.

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Cuatro personas resultaron heridas luego de que se registró un accidente de tránsito que involucró a una unidad vehicular de la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho ocurrió en la entrada del caserío La Joya, en el municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que, por causas que se desconocen, el piloto perdió el control del volante y esto provocó que la autopatrulla quedara volcada sobre la cinta asfáltica.

Tres agentes de la institución y una persona particular resultaron lesionados debido a este percance vial. Los Bomberos Municipales Departamentales les brindaron asistencia prehospitalaria.

De acuerdo con la información proporcionada, uno de los agentes presentaba trauma de cráneo, golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo, mientras que los demás afectados sufrieron golpes y erosiones.

"Tras ser estabilizados, los pacientes fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Coatepeque para recibir atención médica", explicó un portavoz de la entidad de emergencia.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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